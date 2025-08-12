Orban tłumaczy dlaczego nie podpisał wspólnego oświadczenia UE

"Zaledwie cztery dni przed historycznym szczytem między prezydentem Trumpem a prezydentem Putinem Rada Europejska podjęła decyzję o wydaniu oświadczenia w imieniu wszystkich szefów państw i rządów UE" – napisał Orban we wtorek na swoim profilu w serwisie X.

"Zanim chór liberałów głównego nurtu zacznie nową wersję swojej ulubionej piosenki o «marionetce Putina», postanowiłem podzielić się tym, dlaczego NIE mogę poprzeć tego oświadczenia w imieniu Węgier" – podkreślił.

Orban: UE chce ustalać warunki spotkania, na które jej nie zaproszono

Po pierwsze, zdaniem Orbana, deklaracja unijnych liderów ma na celu ustalenie warunków spotkania, na które nie zaproszono przywódców UE.

Po drugie, "fakt, że UE została pozostawiona na marginesie, jest sam w sobie wystarczająco smutny". "Jedyne, co mogłoby pogorszyć sytuację, to gdybyśmy zaczęli wydawać polecenia z tylnego siedzenia" – dodał.

Po trzecie, jedynym – według Orbana – rozsądnym działaniem jest zainicjowanie szczytu UE-Rosja, na wzór spotkania USA-Rosja.

Wspólne oświadczenie europejskich liderów ws. Ukrainy. Bez Węgier

Przed planowanym na piątek (15 sierpnia) spotkaniem Trump-Putin na Alasce, przywódcy 26 państw Unii Europejskiej oświadczyli, że drogi do pokoju nie da się wyznaczyć bez Ukrainy. Zaznaczyli również, że rozwiązanie dyplomatyczne musi chronić także interesy bezpieczeństwa Europy.

Oświadczenie zostało uzgodnione w nocy z poniedziałku na wtorek przez wszystkich szefów państw i rządów UE z wyjątkiem Węgier.

Unijni przywódcy podkreślili w nim, że z zadowoleniem przyjmują wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wskazali jednocześnie, że rokowania pokojowe nie mogą odbywać się bez udziału Kijowa. Zapowiedzieli także, że proces nakładania sankcji na Rosję będzie kontynuowany.

Spotkanie Trumpa z Putinem. W piątek szczyt na Alasce

Szczyt Trump-Putin na Alasce będzie pierwszym spotkaniem prezydentów USA i Rosji na amerykańskiej ziemi od 1988 r. Trump zapowiedział, że po spotkaniu zadzwoni do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz przywódców europejskich i powie, jaki układ jest możliwy do zawarcia.

