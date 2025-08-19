Nowy format rozmów o Ukrainie. Propozycja Macrona

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich. Rozmowy dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W spotkaniu nie uczestniczył przedstawiciel polskich władz.

Macron chce spotkania USA-Rosja-Ukraina-Europa

Obecny w Waszyngtonie prezydent Francji zaproponował zorganizowanie w przyszłości czterostronnego spotkania na temat Ukrainy, w którym uczestniczyłaby również Europa.

Jak stwierdził Emmanuel Macron, pomysł trójstronnego spotkania – z udziałem Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy – jest "bardzo ważny, ponieważ jest to jedyny sposób rozwiązania problemu", ale zasugerował, że Europa również powinna się w to zaangażować, nie precyzując jednak, kto powinien przemawiać w jej imieniu.

– W dalszej kolejności potrzebne byłoby spotkanie czterostronne, ponieważ kiedy mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa, mówimy o bezpieczeństwie całego kontynentu europejskiego – argumentował francuski prezydent.

Europejscy przywódcy u Trumpa. Przerwane rozmowy i telefon do Putina

Prezydent USA Donald Trump w trakcie spotkania z europejskimi przywódcami w Białym Domu dzwonił do przywódcy Rosji Władimira Putina. Rozmowy zostały na pewien czas przerwane, a następnie wznowione.

Po spotkaniu Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że rozpoczął przygotowania do spotkania Putina z Zełenskim "w miejscu, które zostanie ustalone".

Zapowiedział, że po tym spotkaniu dojdzie do rozmów trójstronnych z jego udziałem. "Powtórzę, to był bardzo dobry, wstępny krok w wojnie, która trwa już prawie cztery lata" – dodał.

Poinformował też, że poniedziałkowe rozmowy w Białym Domu dotyczyły "gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które zostaną udzielone przez różne kraje europejskie we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki".

"Wszyscy są bardzo zadowoleni z możliwości POKOJU dla Rosji i Ukrainy" – stwierdził Trump.