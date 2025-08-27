Zaginieni w górach Polacy nie żyją? Dramatyczne wieści

Ciała zostały odnalezione prawdopodobnie na skalnej półce masywu Weissmies, po stronie północnej. To właśnie tam wspinać się miało dwóch Polaków.

Chodzi o mężczyzn w wieku 52 i 76 lat, którzy wyruszyli w góry z miejscowości Saas-Grund 16 sierpnia. Kontakt z nimi urwał się trzy dni po rozpoczęciu wędrówki. Jeszcze w nocy z 21 na 22 sierpnia wysłali sygnał SOS. Został on odebrany przez Włochów, a następnie przekazany stronie szwajcarskiej.

Wiele wskazuje na to, że mężczyźni zostali porwani w niższe partię góry przez lawinę skalną.

Informację o tym, że odnalezione ciała to prawdopodobnie zaginieni Polacy przekazał w rozmowie z RMF FM rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński.

Z kolei z ustaleń dziennikarza rozgłośni wynika, że jeszcze dziś w Bernie zostaną przeprowadzone badania DNA i identyfikacja odnalezionych.

