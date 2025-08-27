Zaginieni w górach Polacy nie żyją? Dramatyczne wieści
Świat

Zaginieni w górach Polacy nie żyją? Dramatyczne wieści

Dodano: 
Alpy, zdjęcie ilustracyjne
Alpy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP/EPA / S. SABAWOON
Ratownicy odnaleźli w szwajcarskich Alpach dwa ciała. Jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wiele wskazuje, że to Polacy.

Ciała zostały odnalezione prawdopodobnie na skalnej półce masywu Weissmies, po stronie północnej. To właśnie tam wspinać się miało dwóch Polaków.

Chodzi o mężczyzn w wieku 52 i 76 lat, którzy wyruszyli w góry z miejscowości Saas-Grund 16 sierpnia. Kontakt z nimi urwał się trzy dni po rozpoczęciu wędrówki. Jeszcze w nocy z 21 na 22 sierpnia wysłali sygnał SOS. Został on odebrany przez Włochów, a następnie przekazany stronie szwajcarskiej.

Wiele wskazuje na to, że mężczyźni zostali porwani w niższe partię góry przez lawinę skalną.

Informację o tym, że odnalezione ciała to prawdopodobnie zaginieni Polacy przekazał w rozmowie z RMF FM rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński.

Z kolei z ustaleń dziennikarza rozgłośni wynika, że jeszcze dziś w Bernie zostaną przeprowadzone badania DNA i identyfikacja odnalezionych.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: RMF 24
