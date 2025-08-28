Nocne ostrzały. Ukraińcy w rafinerię, Rosjanie w bloki

W nocy ze środy na czwartek Rosjanie przeprowadzili atak pociskami balistycznymi na Kijów. Jak podała administracja ukraińska, zginęły co najmniej cztery osoby, w tym 14-latek, a co najmniej 22 osoby zostały ranne. Zniszczenia odnotowano w kilku dzielnicach.

Z kolei Ukraińcy ponownie uderzyli dronami w rosyjską rafinerię Nowokujbyszewska w obwodzie samarskim.

Atak na Kijów

Agencja AFP podała, że w Kijowie słychać było "potężne eksplozje", a jeden z jej dziennikarzy widział pocisk zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą. Według ukraińskiego serwisu Kyiv Independent rakiety poszybowały też w kierunku innych ukraińskich miast.

Kyiv Independent podał również, powołując się na mera Kijowa Witalija Kliczkę, że w wyniku ataku w kilku częściach miasta wybuchły pożary. Fragmenty jednego z pocisków spadły na teren przedszkola.

Wojna Rosja – Ukraina

Druga faza trwającej od 2014 roku wojny rosyjsko-ukraińskiej trwa już 1281 dni. Rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., kiedy wojska rosyjskie uderzyły z kilku kierunków na terytorium Ukrainy.

W marcu 2022 r. siły rosyjskie wycofały się z frontu północnego, po niepowodzeniu kampanii w regionie Kijowa. Od tamtego czasu mimo zaciętych i brutalnych walk, linia frontu z niewielkimi zmianami kształtowała się na kierunkach południowym i wschodnim.

Z czasem Ukraińcy wyparli Rosjan z okupowanego Chersonia i z charkowszczyzny. Siły rosyjskie dostały zadanie przejęcia pełnej kontroli nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą obszar nazywany Donbasem. To głównie na tym koncentrują obecnie, a analitycy wojskowi określają sytuację w Donbasie jako pełzającą ofensywę Rosji.

Rosjanie zajęli ponad 20 proc. terytorium Ukrainy, a jej populacja zmniejszyła się o ponad jedną czwartą. Obie strony poniosły ogromne straty w żołnierzach i rekrutach. Dokładne liczby nie są znane, ponieważ Moskwa i Kijów tego nie ujawniają. Działaniom stricte militarnym towarzyszą szeroko zakrojone operacje propagandowe i dezinformacyjne obu stron.

Rosjanie dokonali ponadto licznych ataków na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, ostrzeliwali również obiekty cywilne. Z czasem strona ukraińska stworzyła potężne zasoby dronów, którymi uderza punktowo w rosyjskie obiekty energetyczne czy składy paliw. Także Rosjanie rozbudowali swoje siły bezzałogowe, którymi operują zarówno na froncie, jak i w atakach na cele w ukraińskich miastach.

Partnerzy Ukrainy z Zachodu odpowiedzieli kolejnymi pakietami sankcji na Rosję, które nie przyniosły jednak takiego efektu, jak głoszono, że uda się osiągnąć. Wynika to m.in. z surowcowej samowystarczalności Rosji oraz odporności tamtejszego społeczeństwa na dalsze obniżanie standardu życia z uwagi na koszty finansowania wojny.

Państwa Zachodu udzielają olbrzymiego wsparcia finansowego, sprzętowego, szkoleniowego i humanitarnego stronie ukraińskiej, co pozwala jej trwać, jednak analitycy wojskowi są zgodni, że cel odzyskania okupowanych ziem jest na ten moment praktycznie nierealizowalny.

