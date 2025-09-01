Przełom ws. zamachu we Lwowie. Zatrzymano podejrzanego

O zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zatrzymano domniemanego zabójcę Andrija Parubija. "Starannie zaplanowane przestępstwo"

"Minister Spraw Wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko i szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasyl Maliuk poinformowali właśnie o zatrzymaniu podejrzanego o zabójstwo Andrija Parubija. Trwają niezbędne czynności śledcze" – przekazał. Zełenski poinformował jednocześnie, iż polecił, aby dostępne informacje zostały podane do publicznej wiadomości. Podziękował także pracującym przy tej sprawie funkcjonariuszom za szybką i skoordynowaną pracę.

"Wszystkie okoliczności tego makabrycznego morderstwa muszą zostać wyjaśnione" – podsumował.

Z informacji podanych na Telegramie przez Ihora Kłymenkę wynika zaś, że do zatrzymania domniemanego zabójcy Parubija doszło w nocy w obwodzie chmielnickim na zachodniej Ukrainie. Zatrzymany złożył już wstępne zeznania – przekazał szef ukraińskiego MSZ. Podkreślił przy tym, że przestępstwo zostało starannie zaplanowane. To oznacza, że zbadano ruchy ofiary, wyznaczono trasę, a także przemyślano plan ucieczki.

Zamach we Lwowie: Nie żyje były szef Rady Najwyższej Ukrainy

Do zamachu doszło w minioną sobotę. To wtedy na ulicach Lwowa zastrzelony został były szef Rady Najwyższej Ukrainy Andirij Parubij.

Według ukraińskich mediów, zamachowiec wyglądał jak dostawca jedzenia z firmy Glovo. Miał na sobie czarny hełm z żółtymi elementami i poruszał się rowerem elektrycznym. Napastnik oddał w kierunku ofiary osiem strzałów, po czym schował pistolet do torby i odjechał. Tożsamość podejrzanego oraz motywy zbrodni nie są na razie znane.

