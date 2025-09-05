Aresztowanie na Białorusi. Polski dyplomata wezwany przez Mińsk

Białoruska telewizja państwowa poinformowała w czwartek o zatrzymaniu przez KGB obywatela Polski, podejrzanego o szpiegostwo. Przekazano, że mężczyzna miał przy sobie wykradzione, tajne dokumenty z ćwiczeń Zapad-2025.

Do aresztowania miało dojść w mieście Lepel w obwodzie witebskim. Według wersji przedstawionej przez białoruskie media, Polak skontaktował się z obywatelem Białorusi za pośrednictwem mediów społecznościowych i zaoferował mu współpracę dla polskich służb specjalnych. Białorusin miał otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie za zbieranie informacji niejawnych, w tym o obiektach wojskowych.

Reakcja polskich władz

Do sprawy odnieśli się już przedstawiciele polskich władz. "Aresztowanie polskiego obywatela przez białoruskie KGB to kolejna prowokacja reżimu Łukaszenki wymierzona w nasz kraj. Polskie służby specjalne nie wykorzystują zakonników do zbierania informacji o manewrach wojskowych" – napisał na platformie X Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka.

W podobnym tonie wypowiedział się rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński.

"MSZ traktuje to zdarzenie jako prowokację. Polska placówka w Mińsku podejmie wszelkie działania dyplomatyczne i prawne w celu pomocy i wsparcia dla polskiego obywatela zatrzymanego przez służby białoruskie" – napisał Wroński w mediach społecznościowych.

Polski dyplomata wezwany do białoruskiego MSZ

W piątek chargé d’affaires ambasady RP w Mińsku Krzysztof Ożanna został wezwany do białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak przekazała państwowa agencja BiełTA, dyplomacie przekazano "stanowczy protest w związku z aktem szpiegostwa, którego dopuścił się obywatel Rzeczypospolitej Polskiej (...) na terytorium Republiki Białorusi".

Agencja poinformowała również, że Mińsk wysłał Warszawie notę z protestem w tej sprawie.

