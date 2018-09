Marine Le Pen zmuszona do badań psychiatrycznych. "Jak daleko się posuną?"

Sprawa tyczy się zdjęć jakie Le Pen zamieściła na Twitterze w 2015 roku. Zrobiła to po tym jak we Francji radykalni islamiści przeprowadzili kolejny zamach, w którym śmierć poniosło ponad 130 osób. Na jednej z udostępnionych fotografii widać było m.in. jak terroryści ucinają głowę amerykańskiemu dziennikarzowi. Sąd miał uznać to za wystarczający powód, aby skierować Le Pen na badania.

"Myślałam, że widziałam już wszystko, ale nie! Za potępienie w tweetach horroru Państwa Islamskiego, wymiar sprawiedliwości kieruje mnie na badania psychiatryczne! Jak daleko się posuną? Nie do wiary” – napisała polityk na Twitterze.

W kolejnym wpisie liderka Zjednoczenia Narodowego przekonuje, że "ten reżim zaczyna być naprawdę przerażający". Le Pen ogłosiła, że nie ma zamiaru stawiać się na żadne badania i jest ciekawa, jak sąd ją do nich zmusi.