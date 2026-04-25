Zełenski chce rozmów z Rosją. Wskazał kraj

Działania ukraińskiego przywódcy są wynikiem spadku zainteresowania sprawą wojny ze strony Waszyngtonu ze względu na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Izraela w konflikt na terytorium Iranu.

Zełenski przybył w sobotę z pierwszą wizytą do Azerbejdżanu. Prezydent Ukrainy zaznaczył jednocześnie w specjalnym komunikacie, że jest to też jego siódme spotkanie w ciągu czterech lat z przywódcą Azerbejdżanu.

Sprawa wznowienia rozmów z Rosją była jednym z kluczowych tematów rozmowy przedstawicieli obu państw.

Azerbejdżan może zostać gospodarzem rozmów trójstronnych

Wołodymyr Zełenski nie wykluczył wariantu, w którym kolejna runda trójstronnych negocjacji między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją o zakończeniu wojny mogłaby się odbyć właśnie w Azerbejdżanie – podaje Reuters.

– Rozmawialiśmy o wysiłkach na rzecz pokoju. Dla Ukrainy bardzo ważne jest, aby Rosja zakończyła tę niesprawiedliwą wojnę. Oczywiście wysoko cenimy rolę naszych partnerów w mediacji tego procesu (...). Mieliśmy takie rozmowy w Turcji, mieliśmy takie rozmowy z naszymi amerykańskimi partnerami w Szwajcarii. Oczywiście jesteśmy gotowi do najbliższych rozmów w Azerbejdżanie, jeśli Rosja będzie gotowa do podjęcia kroków dyplomatycznych – powiedział Wołodymyr Zełenski podczas wspólnego wystąpienia z Ilhamem Alijewem, zorganizowanym po przeprowadzeniu oficjalnych rozmów.

Prezydent Ukrainy odniósł się do spotkania również w mediach społecznościowych.

"Dziś Ukraina i Azerbejdżan podpisały sześć dokumentów w różnych dziedzinach. Kluczowy jest kompleks obronno-przemysłowy – będziemy rozwijać i wzmacniać naszą współpracę. Omówiliśmy również kontynuację inicjatyw energetycznych i uruchomienie nowych. Jestem wdzięczny Azerbejdżanowi za 11 pakietów pomocy energetycznej, w tym podczas ostatniej trudnej zimy. Szczególną uwagę poświęcono wsparciu humanitarnemu dla Ukrainy i naszym wysiłkom na rzecz przywrócenia pokoju" – napisał Zełenski na portalu X.

