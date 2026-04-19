Świat po Viktorze Orbánie

Zapewne każdy antyorbanowski człon elektoratu oczekuje odeń zupełnie odmiennej polityki, a przy jego impulsywności i braku umiaru może dojść do dramatycznych konfliktów w nowym rządzie i jego zapleczu parlamentarnym

G dy piszę te słowa (w poniedziałek 13 kwietnia), jest już rzeczą pewną, że wybory parlamentarne na Węgrzech wygrała opozycyjna TISZA Pétera Magyara, odsuwając po 16 latach od władzy Viktora Orbána i kierowany przezeń Fidesz. Prawdopodobnie TISZA będzie miała większość konstytucyjną. Stąd pojawia się naturalne pytanie: Co świat stracił wraz z odchodzącym węgierskim premierem, a co go czeka? Używając tutaj formuły „świat”, mam na myśli dwa znaczenia: Węgrów i dotyczącej także Polski polityki zagranicznej.

CO PRZYNIOSĄ TISZA I PÉTER MAGYAR?

Przyszły premier ma 45 lat i w sumie niewiele o nim konkretnego wiadomo. W 2010 r. wstąpił do Fideszu, do którego zapewne wciągnęła go żona Judit Varga, która robiła karierę polityczną, pełniąc funkcję ministra sprawiedliwości (2019–2023).