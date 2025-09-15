Minister obrony Białorusi Wiktor Chrenin powiedział amerykańskim oficerom, którzy przybyli obserwować ćwiczenia Zapad-2025, że mogą przyjrzeć się "wszystkiemu, co ich interesuje”.

Oficerowie z USA obserwowali Zapad-2025

Rosja i Białoruś rozpoczęły w piątek ćwiczenia Zapad-2025 na poligonach w obu krajach. Ćwiczenia odbywają się w czasie wzmożonego napięcia z NATO i klika dni po tym, jak Polska zestrzeliła rosyjskie drony, które wkroczyły w naszą przestrzeń powietrzną.

Obecność Amerykanów na poligonie na Białorusi została uznana przez ministerstwo obrony tego kraju za niespodziankę.

"Kto by pomyślał, jak zacznie się poranek kolejnego dnia ćwiczeń Zapad-2025?" – czytamy w oświadczeniu, w którym podkreślono obecność przedstawicieli 23 krajów, w tym dwóch innych państw członkowskich NATO – Turcji i Węgier.

Białoruskie ministerstwo opublikowało nagranie wideo, na którym widać dwóch umundurowanych oficerów USA dziękujących Khreninowi za zaproszenie.

"Pokażemy wszystko, co was zainteresuje. Cokolwiek zechcecie. Możecie tam pojechać i zobaczyć, porozmawiać z ludźmi" – powiedział Amerykanom białoruski minister.

"Obecność oficerów USA jest najnowszym sygnałem ocieplenia stosunków między Waszyngtonem a Białorusią, bliskim sojusznikiem Rosji, który pozwolił Moskwie wykorzystać swoje terytorium do wysłania dziesiątek tysięcy żołnierzy na Ukrainę w lutym 2022 roku" – ocenia Reuters.

Łukaszenka uwolnił więźniów politycznych

W czwartek przywódca Białorusi AlaksandrŁukaszenkauwolnił 52 więźniów politycznych, wśród których są obywatele Polski. Podczas spotkania z Łukaszenką John Coale, przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa, poinformował o chęci normalizacji stosunków Waszyngtonu z Mińskiem. John Coale poinformował o zniesieniu sankcji na białoruskie państwowe linie lotnicze Bieławia (Belavia), nałożonych w połowie 2022 roku.

