Białoruś uwolniła kolejną grupę więźniów politycznych

Władze Białorusi poinformowały, że Aleksander Łukaszenka ułaskawił we wtorek 25 osób skazanych za "przestępstwa ekstremistyczne".

Reżim uwalnia kolejnych więźniów

O ułaskawieniu kolejnej grupy skazanych powiadomił między innymi niezależny portal Nasza Niwa, powołując się na dekret Łukaszenki. Wiadomo, że wśród ułaskawionych jest 12 kobiet i 13 mężczyzn. Ich tożsamości nie ujawniono.

Jak podano, decyzja Łukaszenki ma być związana ze świętem "jedności narodowej", które na Białorusi obchodzone jest 17 września, w rocznicę napaści ZSRR na Polskę w 1939 roku.

W narracji obecnych władz Białorusi tamta data to moment "zjednoczenia ziem białoruskich", czyli połączenia Zachodniej Białorusi (dotąd w granicach Polski) z Białoruską Sowietami.

Trwa normalizacja stosunków Białoruś-USA

W ubiegły czwartek ambasada USA w Wilnie poinformowała, że Mińsk uwolnił 52 więźniów. Prezydent Litwy poinformował, że uwolnieni przez Białoruś więźniowie są obywatelami Wielkiej Brytanii, Łotwy, Polski, Niemiec, Litwy i Francji. Uwolnionych obywateli Polski było dwóch.

W ostatnich tygodniach władze w Mińsku budują coraz lepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi. W ramach tego procesu USA zdjęły sankcje nałożone na tamtejsze linie lotnicze Belavia. Ponadto władze Stanów Zjednoczonych chcą przywrócić działalność amerykańskiej ambasady w Mińsku.