„Na naszych oczach w USA zaczęła się nagonka na lewicę, która może trwale odmienić Stany Zjednoczone” (tzn. uczynić je państwem faszystowskim) – ostrzega portal gazeta.pl, wpasowując się w ton obowiązujący w tzw. opiniotwórczych mediach. Przeciwko „faszyzmowi” w USA wychodzi też lewica na ulicę. W Londynie, podczas wizyty Trumpa, „powstrzymania go” domagało się całe 5 tys. manifestantów (kilka dni wcześniej w marszu antyimigranckim wzięło tam udział od 2 do 3 mln ludzi).