PŁYWANIE W KISIELU | Decyzję Donalda Trumpa o wpisaniu Antify na listę organizacji terrorystycznych światowa lewica przyjęła – jakżeby inaczej – chóralnym oburzeniem.
„Na naszych oczach w USA zaczęła się nagonka na lewicę, która może trwale odmienić Stany Zjednoczone” (tzn. uczynić je państwem faszystowskim) – ostrzega portal gazeta.pl, wpasowując się w ton obowiązujący w tzw. opiniotwórczych mediach. Przeciwko „faszyzmowi” w USA wychodzi też lewica na ulicę. W Londynie, podczas wizyty Trumpa, „powstrzymania go” domagało się całe 5 tys. manifestantów (kilka dni wcześniej w marszu antyimigranckim wzięło tam udział od 2 do 3 mln ludzi).
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.