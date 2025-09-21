Świat
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Powtórka

Dodano: 
Flaga bojówek Antify
Flaga bojówek Antify Źródło: PAP/EPA / FLORIAN WIESER
PŁYWANIE W KISIELU | Decyzję Donalda Trumpa o wpisaniu Antify na listę organizacji terrorystycznych światowa lewica przyjęła – jakżeby inaczej – chóralnym oburzeniem.

„Na naszych oczach w USA zaczęła się nagonka na lewicę, która może trwale odmienić Stany Zjednoczone” (tzn. uczynić je państwem faszystowskim) – ostrzega portal gazeta.pl, wpasowując się w ton obowiązujący w tzw. opiniotwórczych mediach. Przeciwko „faszyzmowi” w USA wychodzi też lewica na ulicę. W Londynie, podczas wizyty Trumpa, „powstrzymania go” domagało się całe 5 tys. manifestantów (kilka dni wcześniej w marszu antyimigranckim wzięło tam udział od 2 do 3 mln ludzi).

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Rafała A. Ziemkiewicza
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także