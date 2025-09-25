Izraelscy osadnicy wtargnęli na teren świętego miejsca muzułmanów

Informacje takie przekazała turecka agencja prasowa Anadolu. Był to drugi dzień z rzędu masowych wtargnięć podczas żydowskiego święta Nowego Roku, które rozpoczęło się w poniedziałek, a zakończyło w środę.

W oświadczeniu Waqf Authority (organ miejscowej islamskiej władzy), na który powołała się agencja, podano, że 328 nielegalnych osadników wkroczyło do tego newralgicznego miejsca w godzinach porannych pod silną ochroną izraelskiej policji i odprawiło rytuały religijne.

Według agencji w ciągu tych dwóch dni łącznie 843 nielegalnych osadników miało wtargnąć na teren kompleksu meczetu, odprawiając modlitwy, rytuały i specjalne tańce we wschodniej części obiektu.

Znaczenie kompleksu Al-Aksa

Przypomnieć należy, że świątynia Al-Aksa jest trzecim najświętszym miejscem dla muzułmanów na świecie. Żydzi z kolei nazywają ten obszar Wzgórzem Świątynnym, twierdząc, że w starożytności znajdowały się tam dwie świątynie żydowskie.

Od 2003 r. władze izraelskie zezwalają grupom osadników na wchodzenie na teren kompleksu Al-Aksa pod eskortą policji. Palestyńczycy twierdzą, że nasilające się najazdy, zwłaszcza podczas świąt żydowskich, są częścią szerszych wysiłków Izraela zmierzających do judaizacji Wschodniej Jerozolimy i zatarcia jej arabskiego i islamskiego charakteru.

Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia od października 2023 r. co najmniej 1044 Palestyńczyków zostało zabitych, a ponad 7000 rannych na Zachodnim Brzegu przez izraelskie siły zbrojne i nielegalnych osadników.

W opinii wydanej w lipcu ubiegłego roku Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał okupację terytoriów palestyńskich przez Izrael za nielegalną i wezwał do ewakuacji wszystkich osad na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie.

