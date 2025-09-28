Nieobliczalność czy gra
  Paweł Lisicki

Nieobliczalność czy gra

Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku Źródło: PAP / Leszek Szymański
W RZECZY SAMEJ || Donald Trump przyzwyczaił wszystkich do niekonwencjonalnego sposobu uprawiania polityki, jednak jego wpis po debacie w ONZ, w którym to, jak się wydaje, zajął stanowisko całkiem sprzeczne, co się tyczy wojny Rosji z Ukrainą, od wszystkiego, co mówił wcześniej, wywołało szok.

Pojawiły się nawet głosy, które twierdzą, że to nie sam prezydent USA napisał to, co napisał, ale jeden z jego doradców.

Jak zawsze trzeba zacząć od rzeczy kluczowej, a więc od tekstu.

