Skandal we Francji. Raper nawołuje do mordowania białych dzieci

Nick Conrad do niedawna był mało znanym francuskim muzykiem. Zmieniło się to za sprawą jego ostatniej piosenki, o której usłyszał już cały kraj. Czarnoskóry raper nawołuje w niej do nienawiści na tle rasowym. Tekst piosenki opowiada o mordowaniu białych dzieci, a jej tytuł brzmi "Pendez Les Blancs" – Powiesić Białych.

W teledysku nagranym do kawałka pokazano jak torturowany i mordowano białego mężczyznę. Co prawda wideo zostało usunięty z YouTube'a w dniu premiery, ale zdążyło je zobaczyć kilka tysięcy osób.W teledysku zagrał również Dieudonne M'bala M'bala – kontrowersyjny komik w przeszłości skazany m.in. za antysemityzm.

Całą sprawą zajęła się już policja. Conrad usłyszał już zarzuty podżegania do nienawiści rasowej oraz publikacji brutalnego filmu.