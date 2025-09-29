Władze stanu pozwały administrację Trumpa. "Posunięcie bezprawne"

Stan Oregon pozwał administrację Trumpa do federalnego sądu okręgowego w związku z rozmieszczeniem w Portland oddziału Gwardii Narodowej. Pozew został ogłoszony przez stanowego prokuratora generalnego Dana Rayfielda. Oprócz prezydenta wskazano sekretarza obrony Pete’a Hegsetha i sekretarz ds. bezpieczeństwa narodowego Kristi Noem, która wnioskowała o użycie wojska do przywrócenia tam bezpieczeństwa.

Władze Oregonu chcą zablokować plan Waszyngtonu dotyczący rozmieszczenia 200 żołnierzy Gwardii Narodowej w Portland na 60 dni. Donald Trump nakazał wysłać Gwardię Narodową i zezwolił na użycie pełnej siły wobec bojówek, które atakują placówki służb migracyjnych.

Oregon pozywa Trumpa

Gubernator Tina Kotek, burmistrz Portland Keith Wilson i Rayfield – wszyscy z Partii Demokratycznej, odpowiedzieli wspólnym złożeniem skargi do sądu federalnego, twierdząc, że posunięcie administracji jest "bezprawne" i "niepotrzebne".

Rayfiedl oznajmił w publicznym oświadczeniu, że "społeczności Oregonu są stabilne", a lokalni urzędnicy zapewniają, że mają odpowiednią zdolność do "zarządzania bezpieczeństwem publicznym bez ingerencji władz federalnych".

Gubernator Kotek przekazała z kolei, że rozmawiała bezpośrednio z prezydentem przed niedzielnym rozkazem i nalegała, aby nie wysyłał żołnierzy, ponieważ nie ma takiej potrzeby.

Ataki na pracowników ICE w USA

W trakcie kampanii wyborczej Donald Trump zapewnił, że jeśli zostanie wybrany na urząd prezydenta natychmiast rozpocznie największą w historii USA operację deportacji nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia. Była to reakcja na oczekiwania Amerykanów mających dość problemów wynikających z niekontrolowanego i niezgodnego z prawem wpuszczania do kraju milionów ludzi z najrozmaitszych państw świata. Przedsięwzięcie jest realizowane, napływ nowych nielegalnych migrantów został zredukowany praktycznie do zera, a przebywający w kraju są sukcesywnie deportowani.

Jednocześnie w niektórych miastach wybuchły zamieszki i doszło do ataków na pracowników służb migracyjnych. W piątek Departament Bezpieczeństwa Krajowego przekazał, że proimigracyjni demonstranci "wielokrotnie atakowali i oblegali ośrodek ICE" w Portland. w środę w ośrodku ICE w Dallas w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby. Szef FBI Kash Patel przekazał później, że na amunicji sprawcy strzelaniny było hasło skierowane przeciwko służbom migracyjnym.

