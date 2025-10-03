Drony w Belgii. Kilkanaście obiektów w pobliżu bazy wojskowej

W pobliżu bazy pojawiło się 15 dronów. Belgijska armia bada incydent. Wydarzenie zostało potwierdzone przez ministra obrony, Theo Franckena.

Baza w Elsenborn jest usytuowana blisko granicy z Niemcami. Znajduje się poligon i ośrodek szkoleniowy belgijskiej armii. Obiekt ma powierzchnię ok. 28 km2. Na terenie poligonu zazwyczaj ćwiczą żołnierze lekkiej piechoty oraz artylerii. W obrębie kompleksu znajduje się też baza sił powietrznych Elsenborn-Butgenbach – opisuje rp.pl.

Drony zostały wykryte w nocy z czwartku na piątek – ok. 1.45, gdy wleciały nad terytorium Niemiec i pojawiły się w rejonie miasteczka Düren. Drony miały przylecieć z rejonu Elsenborn. Oprócz lokalnej policji, dostrzegł je również pilot belgijskiego samolotu szkolnego wykonujący tej nocy lot. Belgijska stacja VRT ocenia, że baza w Elsenborn nie jest miejscem, w którym mogą znajdować się obiekty ciekawe np. dla zagranicznego wywiadu.

Niedawno władze gminy Butgenbach informowały lokalną społeczeność, że dron był wykorzystywany w tym rejonie do poszukiwania zaginionego konia, ale nie jest jasne, czy ma to coś wspólnego z nocnym incydentem.

Niepokojący incydent w Niemczech. Wiadomo, co obserwowały drony

To kolejna już w ostatnim czasie niepokojąca sytuacja w Europie z udziałem dronów. Drony, które w ubiegłym tygodniu zaobserwowano nad Szlezwikiem-Holsztynem na północy Niemiec, krążyły nad infrastrukturą krytyczną. Drony miały dokonać pomiarów elektrowni, szpitala i siedziby władz.

"Der Spiegel", który publikuje nieoficjalne informacje w sprawie dronów na północy Niemiec, napisał, że okoliczności ich przelotu "są bardziej niepokojące niż sądzono dotychczas".

"Władze podejrzewają, że bezzałogowe statki powietrzne przeleciały nad ważnymi obiektami infrastruktury krytycznej, aby je zmierzyć – w tym nad elektrownią, kliniką uniwersytecką w Kilonii, a nawet siedzibą rządu krajowego" – czytamy. Portal internetowy niemieckiego tygodnika, powołuje się na "wewnętrzną notatkę", z której wynikać ma, że w miniony czwartek tuż po godz. 21:00 nad terenem zakładów stoczniowych koncernu Thyssenkrupp przeleciały najpierw dwa małe drony. "Niedługo potem nad kliniką uniwersytecką zaobserwowano ‚grupę dronów z dronem macierzystym'. Krótko po godz. 22:00 podobna formacja pojawiła się nad elektrownią przybrzeżną i kanałem między Morzem Północnym i Bałtyckim" – czytamy.

Co się dzieje koło Szczecina? MSWiA ujawnia

Francja aresztowała kapitana tankowca, z którego mogły startować drony