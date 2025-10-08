Meloni: Zostałam oskarżona o współudział w ludobójstwie

Meloni poinformowała o tym w wywiadzie dla państwowej telewizji RAI – podała w środę agencja Reuters.

Według szefowej włoskiego rządu ten sam pozew został złożony również przeciwko ministrowi obrony Guido Crosetto, ministrowi spraw zagranicznych Antonio Tajaniemu i dyrektorowi wykonawczemu państwowego przedsiębiorstwa zbrojeniowego Leonardo, Roberto Cingolani.

Meloni: Nie znam drugiego takiego przypadku w historii

– Nie sądzę, żeby istniał drugi taki przypadek na świecie i w historii – powiedziała włoska premier. Nie podała szczegółów na temat tego, kto konkretnie wniósł skargę do MTK przeciwko niej i jej ministrom. Według agencji AFP, za skargą stoi jedna z palestyńskich organizacja zajmujących się prawami człowieka.

Meloni powiedziała, że jest "zdumiona" oskarżeniami o współudział w ludobójstwie, ponieważ "każdy, kto zna sytuację, wie, że Włochy nie zezwoliły na nowe dostawy broni do Izraela po 7 października".

We Włoszech propalestyńskie protesty

Jej prawicowy rząd, generalnie zagorzały zwolennik Izraela, ostatnio zdystansował się od ofensywy w Strefie Gazy, ale nie zerwał żadnych stosunków handlowych ani dyplomatycznych, ani nie uznał państwa palestyńskiego – odnotowuje Reuters.

Agencja przypomina, że we Włoszech w ciągu ostatniego tygodnia odbyła się seria demonstracji, w których setki tysięcy ludzi wyszło na ulice, by zaprotestować przeciwko masowym zabójstwom cywilów w Strefie Gazy.

Wojna w Strefie Gazy. Izrael odrzuca oskarżenia o ludobójstwo

Izrael rozpoczął ofensywę na Strefę Gazy po tym, jak dwa lata temu bojownicy palestyńskiego ugrupowania Hamas zabili, według izraelskich danych, około 1200 osób i wzięli 251 zakładników podczas ataku na południowy Izrael 7 października 2023 r.

Według danych palestyńskiego ministerstwa zdrowia kontrolowanego przez Hamas, w wyniku działań izraelskiej armii w Strefie Gazy zginęło ponad 67 tys. osób, głównie kobiet i dzieci. Władze w Tel Awiwie odrzucają oskarżenia o ludobójstwo.

