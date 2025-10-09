Putin przyznał, że Rosja zestrzeliła samolot pasażerski

Podczas spotkania ze swoim azerskim odpowiednikiem Ilhamem Alijewem w Duszanbe w czwartek, prezydent Rosji Władimir Putin przyznał, że Rosja ponosi odpowiedzialność za katastrofę samolotu pasażerskiego linii lotniczych AZAL w grudniu ubiegłego roku.

Putin stwierdził, że "do tragedii doszło w powietrzu nad Rosją", podając jako jedną z przyczyn katastrofy ukraińskie drony, które wleciały w rosyjską przestrzeń powietrzną. Według niego, dwa pociski wystrzelone przez rosyjskie siły obrony powietrznej eksplodowały kilka metrów od samolotu, ale "nie trafiły go bezpośrednio". Przekonywał, że w maszynę uderzyły "najprawdopodobniej odłamki".

Putin przypomniał Alijewowi, że przeprosił go już za tę tragedię i złożył kondolencje rodzinom ofiar. Obiecał również wypłacić odszkodowania poszkodowanym.

Katastrofa samolotu w Kazachstanie. Został zestrzelony przez Rosję

Embraer 190 linii lotniczych Azerbaijan Airlines (AZAL), lecący z Baku do Groznego, rozbił się 25 grudnia ub.r. w pobliżu Aktau w Kazachstanie. Na pokładzie samolotu znajdowało się 67 osób, w tym 62 pasażerów, głównie obywateli Azerbejdżanu, a także obywateli Rosji, Kazachstanu i Kirgistanu, oraz pięciu członków załogi. Zginęło 38 osób, przeżyło 29.

Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew powiedział, że samolot został uszkodzony wskutek ostrzału z ziemi, z terytorium Rosji, przez co piloci niemal stracili nad nim kontrolę. Jak dodał, maszyna padła ofiarą działań urządzeń służących do prowadzenia wojny elektronicznej.

Wcześniej agencja Reutera i telewizja Euronews podały, że przyczyną katastrofy mogła być rosyjska rakieta wystrzelona z systemu przeciwlotniczego Pancyr. Maszyna rozbiła się w czasie, gdy siły obrony powietrznej odpierały atak ukraińskich dronów na Grozny, stolicę Czeczenii.

Linie Azerbaijan Airlines poinformowały, że według wstępnych ustaleń ich samolot pasażerski, który rozbił się w Kazachstanie, doświadczył "zewnętrznego oddziaływania fizycznego i technicznego".

Po katastrofie główne linie lotnicze Azerbejdżanu, Kazachstanu i Izraela wstrzymały (częściowo lub całkowicie) loty do Rosji.