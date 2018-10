Trump do dziennikarki: Wiem, że nigdy nie myślisz

Trump zorganizował konferencję w związku z porozumieniem ratującym traktat o wolnym handlu (NAFTA), który w nowej formule trzech krajów zamienia się w umowę Stany Zjednoczone-Meksyk-Kanada (USMCA/AEUMC).

Trump wyznaczył dziennikarkę ABC do zadania pytania i powiedział do mikrofonu: – Jest w szoku, że ją wybrałem.

– Nie jestem, dziękuje panie prezydencie – odpowiedziała zaskoczona. – W porządku. Wiem, że nie myślisz. Nigdy tego nie robisz – stwierdził Trump.

– Słucham? – zapytała dziennikarka. – Śmiało – dorzucił prezydent USA, oczekując na pytanie, na które nie udzielił odpowiedzi, bo jego zdaniem nie dotyczyło ono tematu konferencji.

W nawiązaniu do spięcia z Trumpem Cecilia Vega napisała później przewrotnie na Twitterze: "Konferencja prasowa oznacza, że możesz zapytać o to, o co chcesz".