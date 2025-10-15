Szef Pentagonu ostrzega Rosję. Twarde stanowisko

W środę odbyło się posiedzenie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w Brukseli. Szef amerykańskiego resortu obrony narodowej zaznaczył, że jeśli nie dojdzie do szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie, Stany Zjednoczone wraz ze swoimi sojusznikami podejmą niezbędne kroki, aby Rosja została obciążona kosztami działań podjętych na froncie. Pete Hegseth podkreślił, że Departament Obrony Stanów Zjednoczonych może podjąć zdecydowane działania, jeśli będzie tego wymagała sytuacja.

Hegseth: Podejmiemy niezbędne kroki

Szef Pentagonu zaznaczył, że Waszyngton przy wsparciu europejskich partnerów jest w stanie doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie.

– Jeśli ta wojna się nie zakończy, jeśli nie będzie drogi do pokoju w krótkiej perspektywie, to Stany Zjednoczone wraz ze swoimi sojusznikami podejmą niezbędne kroki, aby obciążyć Rosję kosztami jej nieustannej agresji – stwierdził Pete Hegseth. – Jeśli będziemy musieli podjąć ten krok, Departament Wojny USA jest gotowy dołożyć swoją cegiełkę w sposób, w jaki tylko Stany Zjednoczone mogą to zrobić – dodał.

Hegseth podkreślił, że Biały Dom jest gotowy do zdecydowanych działań, jeśli sytuacja tego wymaga.

– Tak jak widzieliśmy to w Strefie Gazy i na Bliskim Wschodzie, prezydent Trump wie, jak budować pokój, stwarzać możliwości w sytuacjach i scenariuszach, w których pokój wydaje się odległy – zauważył urzędnik.

Pochwała dla Polski i Niemiec

Jednocześnie Pete Hegseth pochwalił Niemcy i Polskę za realizację zobowiązań sojuszniczych związanych ze zwiększeniem wydatków na obronność do 5 proc. PKB.

– Nadszedł czas, aby wszystkie kraje NATO przekuły słowa w czyny w postaci inwestycji w program PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – przyp. red.) – powiedział szef Pentagonu.

– Wszystkie kraje przy tym stole! Żadnych gapowiczów – dodał.

