Nocny atak na Charków. Zniszczony szpital, tysiące osób bez prądu

Bomby kierowane spadły na Charków, drugie co do wielkości miasto na Ukrainie, w poniedziałek późnym wieczorem – podała agencja Reutera. Uszkodzony został szpital i linie energetyczne. Prawie 30 tys. odbiorców zostało odciętych od prądu.

Mer Charkowa Ihor Terechow poinformował, że w szpitalu cztery osoby zostały ranne, większość z nich na skutek odłamków szkła. Część pacjentów trzeba było przenieść na inne oddziały.

– Niestety, szpital został poważnie uszkodzony, a w środku przebywali pacjenci. Cztery osoby zostały ranne w różnym stopniu, a około 200 okien zostało wybitych – powiedział.

Ponieważ zbliża się zima, Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną

Reuters zwraca uwagę, że w ostatnich tygodniach siły rosyjskie skoncentrowały swoje ataki na celach związanych z ukraińską siecią energetyczną i przemysłem gazowym. To efekt zbliżającej się zimy w trwającej już od ponad 3,5 roku wojnie.

Masowy atak na Kijów i inne ośrodki miejskie w zeszłym tygodniu pozbawił tymczasowo prądu ponad milion gospodarstw domowych i firm w całym kraju. Doszło również do zakłóceń w dostawach wody.

Szef miejskiej administracji wojskowej poinformował, że w poniedziałek w mieście Konstantynówka (obwód doniecki), które jest jednym z głównych celów powolnych działań Rosji w tym rejonie, w wyniku ataku dronów zginęły dwie osoby podróżujące samochodem.

Sytuacja na froncie w Donbasie. USA dostarczą Ukrainie rakiety Tomahawk?

Ministerstwo Obrony Rosji przekazało w poniedziałek, że armia zdobyła dwie nowe wioski – jedną w obwodzie donieckim, a drugą w pobliżu Kupińska (obwód charkowski). Miasto jest od wielu miesięcy atakowane i w dużej mierze zniszczone.

Jednocześnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i inni urzędnicy poinformowali o sukcesach wojska w okolicach Dobropola (obwód doniecki), w pobliżu miasta Pokrowsk, które jest kluczowym węzłem logistycznym dla armii ukraińskiej.

Rosja zajmuje obecnie – według różnych źródeł – około 114,5 tys. kilometrów kwadratowych Ukrainy, co stanowi mniej więcej 19 proc. terytorium kraju, który wojska rosyjskie atakują od lutego 2022 r. To największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.

Rosja od początku inwazji twierdzi, że prowadzi na Ukrainie "specjalną operację wojskową", której celem jest m.in. "denazyfikacja" i "demilitaryzacja" kraju. Zdaniem Moskwy, na Ukrainie toczy się wojna Rosji z NATO, które dostarcza Kijowowi broń i amunicję. Obecnie w USA ważą się losy przekazania Ukrainie pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk.

