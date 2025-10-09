Fatalne dane dla Ukrainy przed zimą. Oto skutki rosyjskich ataków

Rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną doprowadziły do unieruchomienia około 60 proc. krajowych mocy wydobywczych gazu ziemnego – podał Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione z sytuacją.

Według nich, największe szkody dla instalacji gazowych wyrządził masowy ostrzał obwodów charkowskiego i połtawskiego przeprowadzony 3 października. W wyniku utraty ponad połowy produkcji paliwa, Kijów będzie musiał zakupić około 4,4 mld m3 gazu na rynkach zagranicznych, czyli prawie 20 proc. rocznego zapotrzebowania, aby przetrwać nadchodzącą zimę. Koszt? Około 2,2 mld dolarów.

Czy Ukraina przetrwa zimę? Zełenski prosi o pieniądze na gaz

Według źródeł Bloomberga, Ukraina zwróciła się już do zachodnich partnerów o sprzęt do naprawy infrastruktury energetycznej i dodatkowe systemy obrony powietrznej. Kijów poprosił również o pomoc w finansowaniu niezbędnego importu gazu. – Rosja zrobi wszystko, aby uniemożliwić nam wydobycie gazu. Ochrona tego wszystkiego będzie trudna. Wyzwaniem jest zdobycie pieniędzy na import gazu, aby ludzie mieli ciepło – mówił w poniedziałek (6 października) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Od początku 2025 r. Ukraina zakupiła od zagranicznych dostawców 4,58 mld m3 gazu, w tym 3,67 mld od końca ostatniego sezonu grzewczego. Wcześniej władze planowały importować 5,8 mld m3 do końca roku, ale po rosyjskich atakach ostrzegły partnerów, że liczba wolumenów wzrośnie.

Ukraińska minister energii Switłana Grynczuk stwierdziła, że import będzie musiał wzrosnąć o około 30 proc., czyli o 1,38 mld m3. Według niej, Kijów prowadzi obecnie rozmowy z partnerami na temat finansowania dodatkowych dostaw paliwa.

Rosja atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną każdej zimy, aby podkopać morale ludności cywilnej i osłabić jej poparcie dla oporu wobec inwazji Moskwy.

Czytaj też:

Putin ostrzega przed niedoborem gazu w Rosji. Proponuje przejście na węgiel