Putin ostrzega przed niedoborem gazu w Rosji. Proponuje przejście na węgiel

O tym, że Rosja, która posiada największe na świecie potwierdzone rezerwy gazu, przekraczające 60 bilionów metrów sześciennych (m3), może stanąć w obliczu deficytu tego surowca, prezydent Władimir Putin wspomniał podczas Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku.

– Spodziewamy się niedoboru gazu – powiedział Putin podczas prezentacji wyników rozwoju regionów Dalekowschodniego Okręgu Federalnego. Dodał, że istnieją inne kwestie wymagające "szczególnej uwagi". – Nie mamy połączeń między różnymi komponentami infrastruktury energetycznej, nasza gospodarka sieciowa wymaga rozwoju – tłumaczył.

Putin: Węgla wystarczy na 900 lat

W związku z możliwym niedoborem gazu Putin zaproponował przejście na węgiel, którego zasoby, według niego, wystarczą na prawie tysiąc lat. – Wszystkie zasoby węgla wystarczą na 900 lat, co oczywiście można wykorzystać znacznie efektywniej, z większą wydajnością i zgodnie ze wszystkimi wymogami ochrony środowiska – argumentował.

Według rosyjskiego Ministerstwa Energetyki Rosja posiada obecnie 63,4 biliona m3 rezerw gazu, co powinno wystarczyć na 100 lat produkcji. W 2020 roku Izba Obrachunkowa oszacowała rosyjskie rezerwy na 20 proc. światowych, ale ostrzegła, że wystarczą one tylko na 50 lat. Jednocześnie wysokiej jakości zasoby tzw. suchego gazu (niemal czystego metanu) są "znacznie niższe niż zasoby ogólne" – oceniła izba.

Rosja produkuje coraz mniej gazu

Produkcja gazu w Rosji systematycznie spada od początku wojny z Ukrainą, która odcięła Gazprom od kluczowego rynku europejskiego. O ile w 2021 roku wydobyto 762,8 mld m3, to w 2022 roku wyniosło ono zaledwie 673,8 mld m3. W 2023 roku wydobycie spadło do 638 mld m3, najniższego poziomu od sześciu at. W ubiegłym roku wzrosło do 685 mld m3, ale pozostało na poziomie 10 proc. niższym niż przed wojną.

