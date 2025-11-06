Duży atak dronów. Ukraińcy uderzyli na cele w dawnym mieście Stalina

Wojska Ukrainy uderzyły w czwartek dronami na Wołgograd (do 1961 r. Stalingrad) na południowym zachodzie Rosji, wywołując pożar w strefie przemysłowej. Gubernator obwodu wołgogradzkiego Andriej Boczarow przekazał, że w wyniku ataku jedna osoba poniosła śmierć. Rezultatem ataku było również tymczasowe zamknięcie w Rosji 13 lotnisk.

Atak dronów, wstrzymane loty

Według informacji rosyjskiej agencji prasowej RIA Nowosti wojska obrony przeciwlotniczej zestrzeliła nocą 75 ukraińskich dronów, w tym 45 w obwodzie wołgogradzkim.

Boczarow powiedział, że zgłoszono uszkodzenia okien w budynkach mieszkalnych i pojazdach w kilku dzielnicach Wołgogradu. Spadające szczątki bezzałogowców wywołały pożary w strefie przemysłowej w rejonie krasnoarmiejskim. Przekazał też, że władze miasta przygotowują tymczasowe schronienie dla mieszkańców uszkodzonych budynków, a saperzy dokonują ich inspekcji.

Atak na Wołgograd miał trwać około pięciu godzin. Większość eksplozji słyszano na zachodzie i północy miasta. Naoczni świadkowie wskazali, że drony leciały na niskiej wysokości znad Wołgi. Według kanału Astra mogły one atakować rafinerię ropy naftowej Łukoil-Wołgogradnieftiepererabotka w rejonie krasnoarmiejskim, gdzie wybuchły pożary.

Wojna o Ukrainę

Druga faza trwającej od 2014 roku wojny rosyjsko-ukraińskiej rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., kiedy wojska rosyjskie uderzyły z kilku kierunków na sąsiednie terytorium.

W marcu siły rosyjskie wycofały się z frontu północnego, po niepowodzeniu kampanii nakierowanej na zajęcie Kijowa i zmianę tamtejszej władzy. Od tamtego czasu mimo zaciętych i brutalnych walk, linia frontu z niewielkimi zmianami kształtowała się na kierunkach południowym i wschodnim. Z czasem Ukraińcy wyparli Rosjan z okupowanego Chersonia i z charkowszczyzny.

Siły rosyjskie dostały zadanie przejęcia pełnej kontroli nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą obszar nazywany Donbasem. Rosjanie zajęli prawie 20 proc. terytorium Ukrainy, a jej populacja zmniejszyła się o ok. jedną czwartą. Obie strony poniosły ogromne straty w żołnierzach i rekrutach. Dokładne liczby nie są znane. Działaniom stricte militarnym towarzyszą szeroko zakrojone operacje propagandowe i dezinformacyjne obu stron oraz rywalizacja gospodarcza.

Rosjanie dokonali ponadto licznych ataków na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, ostrzeliwali również obiekty cywilne. Z czasem, gdy wojna rozwinęła się w znacznej mierze w starcie dronów, Ukraińcy zaczęli je szeroko stosować do uszkadzania rosyjskiej infrastruktury przede wszystkim paliwowej. Państwa Zachodu udzielają także olbrzymiego wsparcia finansowego, sprzętowego, szkoleniowego i humanitarnego.

Po zmianie władzy w Waszyngtonie, administracja Donalda Trumpa podjęła działania mające na celu doprowadzenie do zakończenia wojny o Ukrainę. Na razie nie przyniosły one ostatecznego rezultatu. Wojna trwa 1352 dni.

