Powstała nowa partia polityczna. Nazywa się TRUMP

TRUMP to skrót od Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes (Wszyscy zjednoczeni dla Unii Ruchów Populistycznych).

Założycielem i przewodniczącym ugrupowania jest Salvatore Nicotra, były przewodniczący Belgijskiego Frontu Narodowego. W komitecie wykonawczym zasiada Emanuele Licari, który kandydował z ramienia partii Vlaams Belang w Brukseli, ale został przez nią odsunięty na boczny tor po tym, jak otwarcie gloryfikował faszyzm.

Nowa formacja, nawiązująca do imienia i nazwiska prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest kontynuacją skrajnie prawicowego projektu Chez Nous, który narodził się podczas belgijskich wyborów federalnych w 2024 roku.

TRUMP. Nowa partia na scenie politycznej w Belgii

– Donald Trump jest prawdziwym symbolem populizmu. Od razu pokazuje, co reprezentujemy – powiedział założyciel ugrupowania Salvatore Nicotra, w wywiadzie dla portalu Bruzz.

Według niego, 40 proc. programu partii zostało zaczerpnięte ze skrajnej lewicy, drugie 40 proc. ze skrajnej prawicy, a pozostałe 20 proc. jest "unikatowe".

TRUMP planuje wystartować zarówno w wyborach federalnych, jak i europejskich w 2029 roku. Oficjalną inaugurację działalności partii zaplanowano na 30 listopada.

