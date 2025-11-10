Powstała nowa partia polityczna. Nazywa się TRUMP
Powstała nowa partia polityczna. Nazywa się TRUMP

Czapka z napisem: "Trump. Make America Great Again"
Czapka z napisem: "Trump. Make America Great Again" Źródło: Wikimedia Commons
W Belgii oficjalnie powstała francuskojęzyczna skrajnie prawicowa partia TRUMP. Czy nazwa pomoże jej osiągnąć wyborczy sukces?

TRUMP to skrót od Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes (Wszyscy zjednoczeni dla Unii Ruchów Populistycznych).

Założycielem i przewodniczącym ugrupowania jest Salvatore Nicotra, były przewodniczący Belgijskiego Frontu Narodowego. W komitecie wykonawczym zasiada Emanuele Licari, który kandydował z ramienia partii Vlaams Belang w Brukseli, ale został przez nią odsunięty na boczny tor po tym, jak otwarcie gloryfikował faszyzm.

Nowa formacja, nawiązująca do imienia i nazwiska prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest kontynuacją skrajnie prawicowego projektu Chez Nous, który narodził się podczas belgijskich wyborów federalnych w 2024 roku.

TRUMP. Nowa partia na scenie politycznej w Belgii

– Donald Trump jest prawdziwym symbolem populizmu. Od razu pokazuje, co reprezentujemy – powiedział założyciel ugrupowania Salvatore Nicotra, w wywiadzie dla portalu Bruzz.

Według niego, 40 proc. programu partii zostało zaczerpnięte ze skrajnej lewicy, drugie 40 proc. ze skrajnej prawicy, a pozostałe 20 proc. jest "unikatowe".

TRUMP planuje wystartować zarówno w wyborach federalnych, jak i europejskich w 2029 roku. Oficjalną inaugurację działalności partii zaplanowano na 30 listopada.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: Bruzz
