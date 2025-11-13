Ogromny skandal korupcyjny w otoczeniu Zełenskiego. Komisja Europejska reaguje
Udostępnij10 Skomentuj
Świat

Ogromny skandal korupcyjny w otoczeniu Zełenskiego. Komisja Europejska reaguje

Dodano: 
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy Źródło: Wikimedia Commons
Komisarz UE ds. rozszerzenia Marta Kos powiedziała, że ma "mieszane uczucia" w związku ze skandalem korupcyjnym na Ukrainie, największym w historii prezydentury Wołodymyra Zełenskiego.

Zamieszani w aferę mieli systematycznie pobierać łapówki od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom w wysokości 10-15 proc. wartości kontraktów i w ten sposób wyprowadzić z koncernu co najmniej 100 mln dolarów.

Organizatorem procederu miał być biznesmen, współwłaściciel firmy producenckiej Kwartał-95 i współpracownik prezydenta Zełenskiego, Timur Mindicz. Według śledczych, Mindicz wywierał wpływ na byłego ministra energetyki Hermana Hałuszczenkę i byłego ministra obrony Rustema Umerowa.

Hałuszczenko miał korzystać z usług Mindicza w celu prania brudnych pieniędzy za pośrednictwem pełnomocnika doradcy ministra energetyki Ihora Myroniuka.

twitter

Afera, która pogrąży Zełenskiego?

Premier Julia Swyrydenko ogłosiła w środę, że Hałuszczenko, który jest obecnie ministrem sprawiedliwości, został odwołany ze stanowiska.

Mindicz, który miał nadzorować wyprowadzanie pieniędzy z przedsiębiorstwa, uciekł z kraju na kilka godzin przed serią 70 przeszukań przeprowadzonych przez śledczych. Przebywa prawdopodobnie w Izraelu.

Trwająca 15 miesięcy operacja prowadzona przez Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) i Specjalną Prokuraturę Antykorupcyjną (SAP) ma kryptonim "Midas" i obejmuje ponad 100 godzin nagrań audio.

twitter

Skandal korupcyjny na Ukrainie. Co na to Komisja Europejska?

Komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos oświadczyła, że korupcja jest powszechna w całej Europie, ale najważniejsze jest to, jak reagują na nią władze. Jak podkreśliła, jest jej "bardzo smutno", że do takiego incydentu doszło na Ukrainie i to w sektorze energetycznym.

– Ludzie umierają, bo Rosja atakuje infrastrukturę energetyczną. Nie mają ciepłej wody, nie mają prądu. I to właśnie w tym sektorze doszło do tego incydentu – powiedziała. Następnie zaznaczyła, że ma "mieszane uczucia". Wyraziła jednocześnie przekonanie, że "Ukraina, wspólnie z UE, która stale nalega na reformy, jest na dobrej drodze".

– Zełenski to rozumie i zaapelował do rządu o skuteczną współpracę z instytucjami antykorupcyjnymi, a to jest dobra reakcja – podsumowała unijna komisarz, cytowana przez portal Europejska Prawda.

Marta Kos, komisarz UE ds. rozszerzenia

Postępy Kijowa na drodze do UE

Komisja Europejska opublikowała na początku listopada raport oceniający postępy państw kandydujących do UE, w którym działania Ukrainy zaopiniowano pozytywnie, choć z pewnymi zastrzeżeniami.

"Krytyka Kijowa dotyczy sfer praworządności i walki z korupcją, przede wszystkim prób ograniczenia prerogatyw organów antykorupcyjnych. Najprawdopodobniej tylko szybka korekta przepisów (...) oraz przygotowanie «mapy drogowej» reform w tej dziedzinie pozwoliły uniknąć negatywnej oceny (stwierdzenia odstępstwa – backsliding). KE zwróciła jednak uwagę, że presja polityczna na organy antykorupcyjne nie zniknęła" – napisał Ośrodek Studiów Wschodnich w komentarzu do raportu UE.

W lipcu Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła prezydencki projekt ustawy cofającej większość wprowadzonych wcześniej zmian, które uzależniały organy antykorupcyjne (NABU i SAP) od prokuratora generalnego. Zełenski zrobił krok wstecz pod naciskiem antyrządowych protestów, największych od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r.

Czytaj też:
Ogromna korupcja w Sądzie Najwyższym Ukrainy. Ujawniono stosy gotówki

Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.
Kup akcje już dziś – roczna subskrypcja gratis.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl / Europejska Prawda / OSW
Czytaj także