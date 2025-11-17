W Niemczech dochodzi do największej liczby podpaleń kościołów

Wynika to z nowego raportu rocznego 2025 pozarządowej organizacji Obserwatorium ds. nietolerancji i dyskryminacji wobec chrześcijan w Europie (OIDAC Europe). Zgodnie z nim w 2024 r. odnotowano łącznie 2211 przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan, w tym 274 ataki na osoby. „Za tymi liczbami stoją konkretne przypadki wandalizmu, podpaleń i przemocy fizycznej, które mają realne konsekwencje dla życia lokalnych społeczności” – wyjaśniła Anja Tang, dyrektor OIDAC Europe.

Szczególnie rzuca się w oczy drastyczny wzrost liczby podpaleń kościołów: odnotowano 94 przypadki, czyli prawie dwa razy więcej niż w roku poprzednim. Z 33 przypadkami Niemcy osiągają najwyższy wynik w Europie.

W raporcie przeanalizowano oficjalne statystyki policyjne, dane dotyczące przestępstw z nienawiści zebrane przez OBWE/ODIHR, zgłoszenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz własne badania OIDAC. Ponieważ wiele państw podaje dane niekompletne, OIDAC uzupełnia oficjalne liczby własnym rejestrem przypadków.

OIDAC ostrzegło przed niebezpieczną zmianą: chociaż ogólna liczba przypadków nieznacznie spadła w porównaniu z rokiem 2023, nasiliły się ataki na osoby. Konkretnie stwierdzono: „Liczba ataków personalnych wzrosła z 232 w 2023 r. do 274 w 2024 r”.

Różne rodzaje przestępstw wymierzonych w wierzących

W 2024 r. większość przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan odnotowano we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii. Według raportu, zakres przestępstw rozciąga się od malowania graffiti na budynkach i wybicia okien po morderstwa.

Na przykład w listopadzie 2024 r. 76-letni mnich został zabity podczas ataku w klasztorze w Gilet w Hiszpanii, a kilku innych braci zostało rannych.

W obliczu utrzymujących się wysokich liczb OIDAC Europe wezwała do podjęcia działań politycznych na szczeblu Unii Europejskiej. Konkretnie, organizacja pozarządowa opowiedziała się za powołaniem koordynatora UE ds. zwalczania przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan, podobnego do już istniejących mandatów ds. zwalczania antysemityzmu i nienawiści wobec muzułmanów.

Jednocześnie OIDAC zaapelowała do państw członkowskich o wdrożenie nowych wytycznych OBWE dotyczących przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan. Systematyczne rejestrowanie ataków na chrześcijan jest szczególnie pilne, ponieważ w wielu krajach europejskich jest ono nadal niekompletne lub w ogóle nie jest prowadzone.

