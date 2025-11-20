Zełenski gotowy omówić z Trumpem projekt planu pokojowego

Wołodymyr Zełenski otrzymał od Waszyngtonu projekt planu pokojowego i zadeklarował, że jest gotów omówić go z prezydentem USA Donaldem Trumpem — poinformowało w czwartek wieczorem biuro ukraińskiego prezydenta.

"Strona amerykańska oficjalnie przekazała prezydentowi Ukrainy projekt dokumentu, który — według jej oceny — może dać nowy impuls działaniom dyplomatycznym" — czytamy w oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych przez kancelarię Zełenskiego.

W komunikacie zaznaczono również, że ukraiński prezydent "przedstawił kluczowe kwestie istotne dla narodu ukraińskiego, a podczas dzisiejszych rozmów uzgodniono kontynuowanie prac nad poszczególnymi punktami planu, tak aby stworzyć warunki do godnego zakończenia wojny" z Rosją.

Co według plotek zawiera propozycja?

Na przestrzeni ostatnich dni pojawiła się nowa perspektywa, że wojna na Ukrainie być może dobiegnie końca. Szereg amerykańskich mediów podaje, że USA i Rosja są blisko wypracowania planu pokojowego, który zostanie przedłożony władzom w Kijowie. Na razie na temat zawartości planu pokojowego znamy jedynie medialne plotki. Mowa w nich m.in. o oddaniu przez wojska ukraińskie części Donbasu, której nie zajęli jeszcze Rosjanie. Ponadto Kijów miałby zrezygnować z aspiracji dołączenia do NATO i zredukować o połowę swoją armię.

O tym, że administracja prezydenta Donalda Trumpa, we współpracy z przedstawicielami Kremla, opracowuje plan zakończenia wojny na Ukrainie, powiedzieli anonimowi urzędnicy amerykańskiej administracji, rozmówcy serwisu Axios. Potwierdzili to także przedstawiciele strony rosyjskiej. Według nieoficjalnych informacji, projekt ma obejmować cztery główne obszary tematyczne: zakończenie wojny na Ukrainie, gwarancje bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w Europie, przyszłe relacje USA z Rosją i Ukrainą. Najbardziej wrażliwą kwestią pozostaje sprawa kontroli terytorialnej na wschodzie Ukrainy.

Podobne informacje podaje prestiżowy amerykański lewicowy serwis "Politico". Administracja Donalda Trumpa jest bliska ogłoszenia nowego planu pokojowego dotyczącego zakończenia wojny w Ukrainie – pisze. Według ustaleń amerykańskich mediów Biały Dom liczy na osiągnięcie porozumienia z Rosją jeszcze w tym miesiącu.

Według amerykańskich urzędników dokument zostanie przedstawiony prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu jako rozwiązanie "rozsądne" oraz jako "fakt dokonany". "Stany Zjednoczone dały do zrozumienia Zełenskiemu, że Ukraina musi zaakceptować ramy porozumienia i jego główne założenia" – potwierdza Reuters powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

