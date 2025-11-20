Lisicki: Tusk potrzebuje opowieści o wojnie. Ziemkiewicz: Na pewno umie ją wykorzystać

– Oba te zdarzenia miały charakter intencjonalny, miały swoich sprawców. Ich celem było doprowadzenie do katastrofy w ruchu kolejowym – tak o aktach sabotażu w woj. mazowieckim i lubelskim mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Według prokuratury, za dywersję odpowiadają obywatele Ukrainy, którzy po dokonaniu wrogich działań, zbiegli na Białoruś.