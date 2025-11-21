Putin zabrał głos ws. planu pokojowego. Groźba wobec Ukrainy

W czwartek portal Axios ujawnił pełną wersję planu pokojowego dotyczącego wojny na Ukrainie. Jeden z amerykańskich urzędników podkreślił, że projekt może ulegać zmianom po konsultacji ze stronami. Według nieoficjalnych doniesień, zgodnie z planem Donalda Trumpa, w Polsce mają stacjonować europejskie myśliwce.

Temat amerykańskiej 28-punktowej propozycji pojawił się podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jak zaznaczył Putin, Kreml otrzymał tekst "za pośrednictwem istniejących kanałów komunikacji z administracją amerykańską".

– 28-punktowy plan dla Ukrainy mógłby stać się podstawą ostatecznego porozumienia pokojowego – zaznaczył prezydent Rosji.

Putin ostrzega Kijów. "Wydarzenia w Kupiańsku się powtórzą"

Jednocześnie dyktator ostrzegł ukraińskie władze przed odrzuceniem zaproponowanych rozwiązań.

– Jeśli Kijów nie chce dyskutować o propozycjach Trumpa, to zarówno on, jak i Europejczycy muszą zrozumieć, że wydarzenia takie jak te w Kupiańsku nieuchronnie się powtórzą – powiedział Władimir Putin.

Prezydent Rosji stwierdził również, iż po rozmowach na Alasce dostrzega po stronie Stanów Zjednoczonych "stagnację", która – w jego opinii – spowodowana jest odrzuceniem przez Ukrainę planu pokojowego Donalda Trumpa.

– Plan nie został szczegółowo omówiony. Domyślam się dlaczego: administracja USA nie uzyskała dotychczas zgody Ukrainy. Ukraina jest temu przeciwna – ocenił Putin.

Pieskow: Oficjalnie niczego nie otrzymaliśmy

Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podczas piątkowej konferencji prasowej zaznaczył, "strona rosyjska pozostaje zaangażowana w rozmowy, które rozpoczęły się podczas szczytu w Anchorage (na Alasce)".

– Jesteśmy świadomi możliwych modyfikacji, ale oficjalnie niczego nie otrzymaliśmy. Co więcej, dowiadujemy się o tym z prasy, choć kontakty między naszymi krajami są w toku – powiedział Pieskow.

Rzecznik Kremla zapewnił, że Moskwa pozostaje otwarta na rozmowy pokojowe. – Są pewne pomysły po stronie amerykańskiej, ale obecnie nie toczą się żadne istotne dyskusje. Szczegółów w tak skomplikowanej sprawie nie zamierzamy jednak ogłaszać przez megafon – stwierdził.

