Rzym: Prezentacja nowej autobiografii Josepha Ratzingera – Benedykta XVI

Podczas prezentacji książki „Aus meinem Leben” (Z mojego życia) wydanej przez niemiecką oficynę Herder w piątek wieczorem w rzymskim Campo Santo Teutonico ks. Federico Lombardi, wieloletni współpracownik papieża Ratzingera, określił te przypominające dziennik notatki jako "kopalnię złota, która wypełnia lukę w jego całym dorobku”.

– Jest to hołd w związku ze zbliżającą się w 2027 r. 100. rocznicą urodzin papieża (2005–2013). Jego duchowa obecność jest nadal odczuwalna, zwłaszcza wśród młodych ludzi – powiedział prezes Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI.

Kard. Koch o bawarskich korzeniach Benedykta XVI

Kardynał Kurt Koch, prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan, w swoim wystąpieniu zadał pytanie, czy osobiste przemyślenia teologa mogą przyczynić się do zrozumienia jego dzieła naukowego. – Odpowiedź brzmi: tak. Joseph Ratzinger nigdy nie traktował teologii jako studiów w wieży z kości słoniowej – stwierdził. Nauka nie jest zajęciem samym dla siebie, ale musi ostatecznie służyć wszystkim.

Według watykańskiego „ministra ds. ekumenizmu, osobiste przemyślenia z życia Ratzingera pozwalają lepiej zrozumieć jego dzieło teologiczne. Według kard. Kocha kluczem do lepszego zrozumienia pism Benedykta XVI jest jego głębokie zakorzenienie w bawarskiej ojczyźnie, która przez całe życie wywierała na niego wpływ i ukształtowała jego wiarę dzięki swoim żywym tradycjom: "Zgodnie z jego przekonaniem wiara zawsze poprzedza teologię, ponieważ teologia ostatecznie służy chrześcijańskiej ewangelizacji”.

Głębokie powiązanie między życiem a dziełem

Według Christiana Schallera, wicedyrektora Instytutu Benedykta XVI w Ratyzbonie, który miał istotny udział w powstaniu autobiograficznej książki, nowa publikacja ma przede wszystkim na celu "wyjaśnienie głębokiego związku między osobistą drogą życiową a dziełem teologicznym” pierwszego papieża z Bawarii. W jego wspomnieniach wielokrotnie pojawia się "jego subtelne poczucie humoru”.

Według wydawnictwa Herder-Verlag tom 15 zebranych pism Josepha Ratzingera opiera się na wydanej wcześniej autobiografii "Aus meinem Leben” („Z mojego życia”). Papież Ratzinger zmarł 31 grudnia 2022 roku w wieku 95 lat w Watykanie. W lutym 2013 roku ogłosił rezygnację z urzędu papieskiego.

Czytaj też:

Biskupi w obronie Jana Pawła II. Mocny apel duchownychCzytaj też:

Zełenski napisał list do papieża. Prośba o pomoc