Przywódca nakazał mobilizację elitarnych oddziałów. To reakcja na groźby Trumpa

Podczas ubiegłotygodniowej rozmowy z prezydentem Wenezueli Nicolasem Maduro amerykański przywódca Donald Trump zagroził, że jeśli ten nie odda władzy w kraju, USA rozważą użycie siły – poinformowało "The Wall Street Journal". Źródła gazety przekazały, że w trakcie rozmowy poruszone zostały m.in. żądania Maduro dotyczące amnestii ogólnej zarówno dla niego, jak i jego współpracowników i członków ich rodzin. Wielu z nich jest bowiem narażonych na sankcje i zarzuty ze strony Stanów Zjednoczonych.

W sobotę Trump ogłosił zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Wenezuelą. "Wszystkie linie lotnicze, piloci, handlarze narkotyków i handlarze ludźmi, proszę wziąć to pod uwagę: Przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą i wokół niej zostanie zamknięta. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump" – napisał na platformie Truth Social. Celem takiego działania miało być zwiększenie presji na reżim Maduro.

Napięcia na linii USA-Wenezuela

Według medialnych doniesień, w ostatnich tygodniach Amerykanie przeprowadzili symulowane ataki na Wenezuelę przy użyciu bombowców i myśliwców. Co więcej, zwiększyli swoją obecność na Karaibach. Waszyngton zarzuca prezydentowi Nicolasowi Maduro kierowanie zbrojnym gangiem odpowiedzialnym za przemyt narkotyków i destabilizację regionu. Sam Maduro zaprzecza tym oskarżeniom i twierdzi, że USA chcą przejąć zasoby naturalne w jego kraju, w tym ropy naftowej, gazu ziemnego i złota.

Amerykańska administracja nie uznaje Nicolasa Maduro za prawowitego prezydenta. Departament Stanu USA podniósł nawet nagrodę za informacje prowadzące do jego zatrzymania do 50 milionów dolarów.

Maduro apeluje do żołnierzy

Donald Trump dał Nicolasowi Maduro siedem dni na ucieczkę ze swojego kraju – podała agencja Reutera. Termin ten minął w piątek.

Podczas uroczystej parady wojskowej w Caracas prezydent Wenezueli zaapelował do żołnierzy elitarnych Oddziałów Boliwariańskich o gotowość do "obrony ojczyzny i pokoju" wobec zagrożenia ze strony sił zbrojnych USA, obecnych na Morzu Karaibskim.

