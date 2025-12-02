Były ambasador Rosji w Polsce otrzymał misję w innym państwie regionu

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin mianował byłego rosyjskiego ambasadora w Polsce Siergieja Andriejewa nowym ambasadorem na Słowacji, zwalniając z tych obowiązków Igora Bratczikowa. Odpowiednie dekrety zostały przekazane na oficjalnej publikacji aktów prawnych – poinformowała rosyjska agencja prasowa Ria Nowosti.

Siergiej Andriejew

Siergiej Wadimowicz Andriejew ma 67 lat. Karierę dyplomatyczną rozpoczynał jeszcze za czasów Związku Radzieckiego. W 1980 roku ukończył Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych. Po zakończeniu studiów rozpoczął pracę w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był m.in. radcą ambasady Federacji Rosyjskiej w Portugalii. Pełnił funkcję ambasadora Rosji w Angoli i w Norwegii. Ambasadorem w Polsce był od sierpnia 2014 roku.

Absurdalne słowa ambasadora Rosji o Polsce

Andriejew miał na swoim koncie kontrowersyjne, niekiedy bardzo niedyplomatyczne wypowiedzi. Onet przypomina przykładowo, że "Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało go w trybie pilnym m.in. w 2016 r. Była to reakcja na jego słowa na antenie TVN24. — Polityka Polski doprowadziła do tej katastrofy we wrześniu 1939 r., bo w ciągu lat 30. XX w. Polska przez swoją politykę wielokrotnie blokowała zbudowanie koalicji przeciwko Niemcom hitlerowskim. Częściowo Polska była więc odpowiedzialna za tę katastrofę, do której doszło we wrześniu — mówił wówczas Andriejew".

W 2022 roku rosyjski ambasador został oblany czerwoną farbą przez ukraińską dziennikarkę. Iryna Zemlyana nie poniosła za to odpowiedzialności karnej. Jej czyn wypełniał znamiona czynnej napaści lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa, co było niebezpieczne dla Polski, ponieważ miało miejsce na polskim terytorium.

