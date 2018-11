Polowanie na opozycję

Chociaż partia ma tylko sześciu deputowanych w Zgromadzeniu Narodowym i dwóch senatorów w izbie wyższej francuskiego

parlamentu, to Front Narodowy przemianowany w tym roku na Zjednoczenie Narodowe (Rassemblement National, RN) jest pierwszą partią opozycyjną w sondażach. I tak sondaż z połowy września, odnoszący się do nachodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, pokazuje dalszą tendencję spadkową partii prezydenta Macrona Republika w Drodze (La République en Marche, LREM) do 21,5 proc. i tendencję wzrostową RN do 21 proc.