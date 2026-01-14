Open Doors: 400 mln chrześcijan prześladowanych na świecie

Takie dane przynosi najnowszy raport organizacji Open Doors – World Watch List 2026. Dokument ukazuje skalę przemocy, presji i systemowej dyskryminacji wobec wyznawców Chrystusa.

Skala prześladowań

Według raportu jeden na siedmiu chrześcijan na świecie żyje w kraju, gdzie prześladowania mają bardzo wysoki lub skrajny charakter. W Afryce dotyczy to już co piątego wierzącego, a w Azji aż dwóch na pięciu. W samym zestawieniu 50 państw o najtrudniejszej sytuacji znajduje się ponad 315 milionów chrześcijan, których codzienne życie naznaczone jest strachem i ograniczeniami wolności religijnej.

Najniebezpieczniejsze kraje

Na pierwszym miejscu rankingu po raz kolejny znalazła się Korea Północna, gdzie chrześcijaństwo uznawane jest za zagrożenie dla reżimu. Kolejne pozycje zajmują Somalia, Jemen, Sudan i Erytrea. W pierwszej dziesiątce znalazły się również Nigeria, Pakistan, Libia i Iran, gdzie wierzący narażeni są na przemoc ze strony ugrupowań ekstremistycznych, represje państwowe oraz silną presję społeczną.

Niechlubny awans Syrii

Po zmianie reżimu znacznie pogorszyła się sytuacja chrześcijan w Syrii, która „awansowała” z 18. na 6. miejsce na liście krajów o największej skali prześladowań. Open Doors zwraca uwagę na nasilenie się ataków na kościoły i samych chrześcijan. W tym kontekście przypomniano atak na kościół w Damaszku w czerwcu ubiegłego roku, gdzie zginęły 22 osoby, a 63 zostały ranne. Wzrosła również presja na chrześcijan we wszystkich sferach życia. Wolność wyznania jest systematycznie tłumiona pod rządami nowego reżimu.

Przemoc wobec wierzących

W analizowanym okresie (rok 2025) odnotowano blisko pięć tysięcy zabójstw chrześcijan, podobną liczbę aresztowań oraz ponad trzy tysiące ataków na kościoły i mienie chrześcijańskie. Prześladowania obejmują wszystkie sfery życia: prywatną, rodzinną, społeczną, narodową i kościelną.

Odpowiedź Kościoła

Jak podkreśla Open Doors, odpowiedzią Kościoła powszechnego na dramat prześladowanych wspólnot powinna być modlitwa, solidarność oraz nagłaśnianie prawdy o ich sytuacji. Budowanie świadomości wśród wiernych pozostaje pierwszym krokiem do realnej pomocy – duchowej, humanitarnej i do obrony wolności religijnej na arenie międzynarodowej.

