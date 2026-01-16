Bundeswehra upomina się o młodych Niemców. Dostali ankiety

Jak podaje Deutsche Welle, 5 tys. przesyłek trafiło w tym tygodniu do osób z rocznika 2008, które na początku stycznia ukończyły 18 lat. Bundeswehra chce wysyłać łącznie ok. 12,5 tys. listów tygodniowo. Mężczyźni mają obowiązek udzielić odpowiedzi, natomiast kobiety mogą to zrobić, ale nie muszą. Sama służba pozostaje na razie dobrowolna.

Co znajduje się w listach do młodych Niemców?

Ankiety, które Bundeswehra przesyła Niemcom po ukończeniu 18 lat, zawierają kod QR prowadzący do formularza on-line, którego celem jest ocena "motywacji i predyspozycji kandydatów do służby wojskowej". Mężczyźni mają miesiąc na wypełnienie formularza. Brak odpowiedzi z och strony może zostać uznany za wykroczenie.

Formularz obejmuje m.in.: miejsce na dane osobowe i informacje o wykształceniu, statusie rodzinnym, samoocenie kondycji fizycznej – od "bardzo dobrej" po "niską". Niemiecka armia podkreśla, że wymaga "minimalnego poziomu sprawności fizycznej", aby można było wziąć udział w szkoleniu.

W pada również pytanie: "Czy jest Pan/Pani zasadniczo zainteresowany(a) dobrowolną służbą wojskową?", a odpowiedzi udziela się przez wskazanie stopnia w skali od 0 do10, przy czym 0 oznacza brak zainteresowania, natomiast 10 – zdecydowaną chęć zostania żołnierzem.

Minimalny okres służby to 6 miesięcy. Można jednak zadeklarować dołączenie do armii nawet na ponad sześć lat. Osoby chcące dołączyć do korpusu podoficerów muszą zobowiązać się na kilka lat służby.

Jak wskazuje Deutsche Welle, młodzi Niemcy mogą wskazać preferowany czas rozpoczęcia – "jak najszybciej" lub "za kilka miesięcy czy lat".

Niemcy nie chcą służyć w armii

Tymczasem z danych wynika, że liczba Niemców, którzy składają wnioski o odmowę służby wojskowej wyraźnie wzrosła w ubiegłym roku.

W Federalnym Urzędzie ds. Rodziny i Zadań Społecznych (BAFzA), który podejmuje w tych sprawach decyzje, wpłynęło 3867 wniosków. Stanowi to wzrost o 72 proc. w porównaniu do 2024 roku.

Tylko w grudniu, kiedy Bundestag uchwalił ustawę o modernizacji służby wojskowej, złożono 371 takich wniosków.

Czytaj też:

Skandal w niemieckiej armii. Narkotyki i nadużycia seksualneCzytaj też:

Niemieccy żołnierze w Polsce? "Merz deklaruje gotowość"