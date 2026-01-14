Młodzi Niemcy nie chcą do wojska. Padł niechlubny rekord

Z danych wynika, że liczba Niemców, którzy składają wnioski o odmowę służby wojskowej wyraźnie wzrosła w ubiegłym roku. W Federalnym Urzędzie ds. Rodziny i Zadań Społecznych (BAFzA), który podejmuje w tych sprawach decyzje, wpłynęło 3867 wniosków. Stanowi to wzrost o 72 proc. w porównaniu do 2024 roku.

Tylko w grudniu, kiedy Bundestag uchwalił ustawę o modernizacji służby wojskowej, złożono 371 takich wniosków.

W 2021 roku, czyli przed agresją Rosji na Ukrainę na pełną skalę, liczba ta wynosiła zaledwie 200 osób, jednak od tego czasu systematycznie wzrasta. W 2024 roku już 2249 osób odmówiło służby wojskowej.

Porozumienie w sprawie służby wojskowej w Niemczech

Zgodnie z porozumieniem zawartym w listopadzie ubiegłego roku przez koalicję rządzącą w Niemczech, od 2026 roku wszyscy obywatele RFN w wieku 18 lat, otrzymają kwestionariusz oceniający takie aspekty, jak motywacja i predyspozycje. Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla mężczyzn.

Jednocześnie rozpoczną się obowiązkowe badania poborowe dla mężczyzn urodzonych po 1 stycznia 2008 roku i będą stopniowo rozszerzane na całą grupę wiekową.

Ci, którzy sami się zgłoszą, mają otrzymywać 2600 euro miesięcznie, a po roku służby otrzymają dofinansowanie na uzyskanie prawa jazdy.

Jeśli liczba ochotników okaże się zbyt niska, Bundestag będzie mógł zdecydować o „poborze w trybie pilnym”, w szczególności, jeśli sytuacja obronna lub kadrowa w armii będzie tego wymagać.

W Niemczech obowiązkowa służba wojskowa została zawieszona w 2011 roku, jednak nadal jest zapisana w konstytucji. Może zostać przywrócona zwykłą większością głosów w Bundestagu i wchodzi w życie także wtedy, gdy parlament stwierdzi stan napięcia lub obrony.

Czytaj też:

Niemieccy żołnierze w Polsce? "Merz deklaruje gotowość"Czytaj też:

Skandal w niemieckiej armii. Narkotyki i nadużycia seksualne