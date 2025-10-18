Obowiązkowa służba wojskowa? Niemcy zaniepokojeni

Punkty doradcze w Niemczech dla osób odmawiających służby wojskowej, odnotowują one coraz większy napływ zaniepokojonych rodziców.

„Jesteśmy obecnie niemal zasypywani pytaniami” – powiedział Michael Schulze von Glaßer, dyrektor polityczny Niemieckiego Stowarzyszenia Pokojowego – Zjednoczonych Przeciwników Służby Wojskowej (DFGVK), w rozmowie z siecią redakcji RND.

Ponadto liczba odwiedzin strony internetowej wzrosła do ponad 125 tys. we wrześniu. W sierpniu było to zaledwie 55 tys. Wzrasta także odsetek rodziców zwracających się z zapytaniami.

Również Ewangelicka Grupa Robocza ds. Odmowy Służby Wojskowej i Pokoju (EAK) odnotowuje większe zainteresowanie, o czym poinformował rzecznik prasowy Dieter Junker w rozmowie z RND.

„W tym roku zauważalny jest wyraźny wzrost liczby zapytań od rodziców, którzy martwią się o swoich nieletnich synów i córki w związku z ewentualnym przywróceniem poboru do wojska lub wprowadzeniem nowej służby wojskowej” – powiedział.

Wzrosła też liczba zapytań od młodych ludzi, którzy mogliby podlegać obowiązkowi służby wojskowej oraz żołnierzy rezerwy i aktywnych wojskowych.

Rząd Niemiec szuka rozwiązania ws. służby wojskowej

Rząd Niemiec opracowuje nową ustawę o służbie wojskowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2026 roku. Początkowo służba wojskowa ma być dobrowolna.

W ostatnich dniach koalicja rządząca w Niemczech spierała się o to, jakie mechanizmy powinny zostać zastosowane, jeśli nie uda się znaleźć wystarczającej liczby ochotników do służby w Bundeswehrze. Koalicjanci dyskutowali też o tym, czy w przyszłości wszyscy młodzi mężczyźni powinni ponownie podlegać poborowi, za czym opowiada się minister obrony Niemiec Boris Pistorius.

CDU/CSU i SPD zaproponowali, aby w przypadku zbyt małej liczby ochotników, młodzi mężczyźni byli losowo wybierani do badania lekarskiego oraz – w razie potrzeby – do służby obowiązkowej.

Rząd w Niemczech szuka kompromisowego rozwiązania.

Czytaj też:

Obowiązkowa służba wojskowa? Większość Niemców mówi wprostCzytaj też:

Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech? Będzie losowanie