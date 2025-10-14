Obowiązkowa służba wojskowa? Większość Niemców mówi wprost

Instytut Forsa przeprowadził sondaż, z którego wynika, że aż 54 proc. obywateli Republiki Federalnej Niemiec chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Takiemu rozwiązaniu przeciwnych jest jednak 41 proc. Niemców.

Ta grupa Niemców jest za obowiązkową służbą wojskową

Co ciekawe, największymi zwolennikami obowiązkowej służby wojskowej są wyborcy chadeckiej koalicji CDU/CSU. Aż 74 proc. tego elektoratu opowiada się za powrotem do obowiązkowej służby wojskowej.

W przypadku wyborców SPD poparcie wynosi 58 proc., natomiast 80 proc. elektoratu Lewicy sprzeciwia się wprowadzeniu takiego rozwiązania.

Uwagę zwracają również różnice pokoleniowe, która uwidaczniają się w badaniu. Pomysł przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej popiera 61 proc. osób powyżej 60. roku życia. Natomiast młodzi Niemcy w wieku od 18 do 29 lat są w przeważającej części przeciwni temu rozwiązaniu (63 proc.). To właśnie tej grupy wcielenie pomysłu dotyczyłoby bezpośrednio.

Zmiany w niemieckiej armii

Zgodnie z nowym modelem służby wojskowej w Niemczech, młodzi mężczyźni otrzymają kwestionariusz, w którym będą mieli wskazać gotowość i zdolność do odbycia służby. W pierwszej kolejności do niemieckiego wojska będą powoływani ochotnicy. Jeśli jednak ich liczba okaże się niewystarczająca, to młodzi Niemcy trafią do armii w drodze losowania – podał portal RND, powołując się na źródła w koalicji rządzącej, którą tworzą chadecki blok CDU/CSU oraz Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD).

Wylosowani przejdą badania lekarskie i rozmowę, a następnie odbędą co najmniej sześć miesięcy służby wojskowej. System ten przypomina model obowiązujący w Danii: najpierw do armii powoływani są ochotnicy, a brakujące miejsca obsadzane są losowo.

Minister obrony narodowej Niemiec Boris Pistorius ma wkrótce określić, ilu poborowych będzie potrzebnych i od kiedy. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób nowy model służby wojskowej w Niemczech będzie obejmował kobiety. Najprawdopodobniej kobiety będą mogły wypełnić kwestionariusz dobrowolnie.

