Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech? Będzie losowanie

Młodzi mężczyźni w Niemczech otrzymają kwestionariusz, w którym będą mieli wskazać gotowość i zdolność do odbycia służby. W pierwszej kolejności do niemieckiego wojska będą powoływani ochotnicy. Jeśli jednak ich liczba okaże się niewystarczająca, to młodzi Niemcy trafią do armii w drodze losowania – podał portal RND, powołując się na źródła w koalicji rządzącej, którą tworzą chadecki blok CDU/CSU oraz Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD).

Wylosowani przejdą badania lekarskie i rozmowę, a następnie odbędą co najmniej sześć miesięcy służby wojskowej. System ten przypomina model obowiązujący w Danii: najpierw do armii powoływani są ochotnicy, a brakujące miejsca obsadzane są losowo.

Nowy model służby wojskowej w Niemczech

Minister obrony narodowej Niemiec Boris Pistorius ma wkrótce określić, ilu poborowych będzie potrzebnych i od kiedy. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób nowy model służby wojskowej w Niemczech będzie obejmował kobiety. Najprawdopodobniej kobiety będą mogły wypełnić kwestionariusz dobrowolnie.

Zgodnie z projektem, rząd za zgodą parlamentu (Bundestagu) może zarządzić obowiązkowy pobór, jeżeli "sytuacja w zakresie polityki obronnej wymaga szybkiego zwiększenia liczebności sił zbrojnych, czego nie da się osiągnąć na zasadzie dobrowolności". We wtorek koalicjanci mają omówić nowy model służby wojskowej. Z kolei w czwartek odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy w Bundestagu.

Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech została zawieszona w 2011 r. W umowie koalicyjnej CDU/CSU i SPD zapisano utworzenie "nowego, atrakcyjnego modelu służby wojskowej, opartego początkowo na zasadzie dobrowolności". Niemcy planują zwiększyć liczbę żołnierzy w służbie czynnej ze 180 tys. do 260 tys., aby sprostać wymogom NATO i wzmocnić obronność kraju. Potrzebnych będzie też 200 tys. rezerwistów.

W ubiegłym roku pracownia YouGov na zlecenie "Welt am Sonntag" przeprowadziła sondaż, z którego wynika, że większość Niemców obawia się za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej.

