Szwecja: Nastoletni imigrant zgwałcił nauczycielkę

Do dramatycznych zdarzeń doszło w szwedzkiej miejscowości Nässjö w połowie września, ale 30-letnia nauczycielka dopiero niedawno zwierzyła się w internecie. 19-letni chłopak pochodzący z Damaszku nachodził ją od tygodni. Chłopak groził nauczycielce, że jeżeli ta się z nim nie prześpi, to porwie jej rodzinę.

Kobieta jednak odmawiała mu. Ostatecznie 19-latek postanowił zmusić swoją nauczycielkę do seksu. Uczeń wepchnął kobietę do sali lekcyjnej, zabarykadował drzwi, następnie ją zgwałcił. Gdy ta prosiła go, by ją zostawił, chłopak stwierdził jedynie, że "nie może oprzeć się jej ciału".

19-latka broni jego rodzina. Matka chłopaka przekonuje, że są "tradycyjną rodziną", a cała sytuacja mogła być wynikiem "nieporozumienia".