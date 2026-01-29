Kanada 51. stanem USA? Tajne spotkania ludzi Trumpa z separatystami

Gazeta ustaliła, że przedstawiciele administracji prezydenta USA Donalda Trumpa odbyli kilka tajnych spotkań z liderami Alberta Prosperity Project (APP), grupy opowiadającej się za secesją prowincji od Kanady.

Według źródeł, na które powołuje się "FT", urzędnicy Departamentu Stanu USA spotkali się ze skrajnie prawicowymi separatystami w Waszyngtonie trzykrotnie od kwietnia 2025 r.

Administracja Trumpa i separatyści z Kanady. W tle kredyt w wysokości 500 mld dolarów

Kolejne spotkanie planowane jest na luty, podczas którego liderzy APP zamierzają wystąpić o pożyczkę w wysokości 500 mld dolarów na sfinansowanie potrzeb prowincji w przypadku referendum w sprawie niepodległości, które nie zostało jeszcze ogłoszone.

– Stany Zjednoczone są niezwykle entuzjastycznie nastawione do wolnej i niepodległej Alberty – powiedział w rozmowie z "FT" Jeff Rath, prawnik APP. Dodał, że osobiście ma "znacznie silniejsze relacje" z administracją Trumpa niż premier Kanady Mark Carney.

Rzecznik Departamentu Stanu USA potwierdził, że spotkania z przedstawicielami "społeczeństwa obywatelskiego" są rutynowe, ale podczas nich nie podjęto żadnych zobowiązań. Biały Dom również potwierdził, że spotkania się odbyły, przy czym zastrzegł, że nie udzielił wsparcia APP.

Źródło znające stanowisko sekretarza skarbu USA Scotta Bessenta poinformowało "FT", że ani on, ani inni urzędnicy departamentu nie wiedzieli o propozycji kredytu dla APP i nie zamierzają angażować się w tę sprawę.

Alberta to prowincja bogata w ropę

Prowincja Alberta znajduje się w zachodniej Kanadzie i graniczy od południa ze stanem Montana w USA. Została włączona do kraju w 1905 r. wraz z 12 innymi terytoriami. Stolicą prowincji jest Edmonton, a jej największym miastem Calgary. Gospodarka opiera się na wydobyciu ropy naftowej i gazu, rolnictwie i turystyce. Jak zauważa "Financial Times", Alberta jest największym źródłem zagranicznej ropy na rynku amerykańskim.

Od powrotu do Białego Domu w styczniu 2025 r. Trump wielokrotnie powtarzał, że Kanada powinna stać się 51. stanem USA, a jej premiera nazywał "guberantorem".

