Problemy gospodarcze w Niemczech. Kolejna grupa szykuje duży strajk

Na poniedziałek, 2 lutego prawie w całych Niemczech zaplanowane zostały strajki w transporcie publicznym. Pasażerowie muszą spodziewać się znacznych utrudnień w lokalnym transporcie publicznym. Związek zawodowy Verdi wzywa do strajków ostrzegawczych w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej w prawie wszystkich krajach związkowych.

Strajk w Niemczech

Tamtejsze media piszą, że w praktyce ruch pasażerski niemal w całych Niemczech zostanie sparaliżowany. Związek zawodowy zwiększa presję na poprawę sytuacji płacowej pracowników. Poprzez strajk Verdi chce zwiększyć presję na pracodawców w sporze dotyczącym wynagrodzeń pracowników lokalnego transportu publicznego. Przedsięwzięcie stanowi element ogólnokrajowych strajków. Sytuacja gospodarcza w Niemczech robi się coraz trudniejsza.

Związek Verdi przekazał, że strajkiem na razie nie jest objęta Dolna Saksonia. W piątek okaże się także, czy w proteście weźmie udział największa firma transportowa w Hamburgu – HHA, która obsługuje hamburskie metro i większość połączeń autobusowych.

Transport publiczny domaga się wyższych wynagrodzeń

W negocjacjach prowadzonych w 16 krajach związkowych z komunalnymi związkami pracodawców, Verdi domaga się w szczególności znacznie lepszych warunków pracy. Chodzi między innymi o skrócenie tygodniowego czasu pracy i czasu pracy w systemie zmianowym, wydłużenie czasu odpoczynku, jak również wyższych dodatków za pracę w nocy i weekendy.

W Bawarii, Brandenburgii, Kraju Saary, Turyngii i hamburskim przedsiębiorstwie HHA negocjowane są dodatkowo wyższe płace. Mowa o blisko 100 tysiącach pracowników w 150 miejskich przedsiębiorstwach transportowych i przedsiębiorstwach autobusowych w powiatach oraz w Berlinie, Hamburgu i Bremie.

Czytaj też:

Polityka klimatyczna skutkuje deindustrializacją Europy. Elity się bogacą, społeczeństwo biedniejeCzytaj też:

Niemiecka gospodarka pod kreską. PKB w dół drugi rok z rzędu