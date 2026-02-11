Izrael: Władze potwierdzają status Caritas Jerozolima

W oficjalnym komunikacie władz izraelskich stwierdzono, że surowe wytyczne dotyczące rejestracji organizacji i wydawania zaleceń dla personelu zagranicznego – w szczególności przepisy dotyczące bieżącej fazy przejściowej – nie mają zastosowania do Caritas Jerozolima. Tym samym wszystkie poprzednie formalne spory dotyczące tej kwestii zostają unieważnione.

Nie jest wymagana ponowna rejestracja

Decyzja ta oznacza dla Caritas Jerozolima ulgę na poziomie administracyjnym: nie przewiduje się żadnych dalszych procedur ponownej rejestracji przez komitet międzyresortowy. Eliminuje to przeszkodę biurokratyczną, która utrudniała pracę organizacji w ostatnich miesiącach.

Caritas Jerozolima z zadowoleniem przyjęła decyzję i w pierwszej reakcji podziękowała wszystkim zaangażowanym osobom, które przyczyniły się do tego rozwiązania. Wyjaśnienie tej kwestii nastąpiło w krytycznym momencie, gdy region dotknięty jest głębokim i długotrwałym kryzysem humanitarnym.

Powrót do pomocy humanitarnej

"To ważne wyjaśnienie pozwala organizacji humanitarnej kontynuować swoją działalność na rzecz najsłabszych grup społecznych z większym spokojem” – poinformowała Caritas Jerozolima. Biorąc pod uwagę niepewną sytuację na terytoriach palestyńskich i w całym regionie, nieograniczona działalność organizacji humanitarnych ma zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia ludności cywilnej.

W oficjalnym oświadczeniu czytamy: "Caritas Jerozolima potwierdza otrzymanie oficjalnego komunikatu od izraelskiego zespołu międzyresortowego dotyczącego jej statusu rejestracyjnego. Po ponownej analizie stwierdzono, że przepisy «Wytycznych dotyczących rejestracji organizacji i wydawania zaleceń dla ich zagranicznych pracowników» nie mają zastosowania do Caritas Jerozolima”.

