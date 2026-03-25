UE nie odpuszcza Węgrom. W tle Ukraina

Bruksela właśnie zaakceptowała propozycje Czech i Francji. Program SAFE o wartości ok. 150 mld euro ma umożliwić państwom członkowskim korzystanie z niskooprocentowanych kredytów na modernizację sił zbrojnych, z czego Polska ma otrzymać 43,7 mld euro.

Reporterka RMF FM ustaliła, że plan Budapesztu o wartości 16 mld euro trafił do „zamrażarki” Unii Europejskiej.

Nieoficjalnie: Chodzi o pożyczkę dla Ukrainy

Katarzyna Szymańska-Borginon już w lutym informowała, że Komisja Europejska planuje poczekać z SAFE przedstawionym przez rząd Viktora Orbana do wyborów parlamentarnych na Węgrzech.

Informatorzy dziennikarki wskazywali bowiem na duże szanse na zwycięstwo opozycyjnej partii Tisza, choć oficjalnie Bruksela zapewnia, że "ocena jest w toku, a Komisja zatwierdzi plan dla Węgier, gdy będzie gotowa".

Nieoficjalnie mówi się o tym, że sprawa ma związek z zablokowaniem przez Węgry 90-miliardowej unijnej pożyczki dla Ukrainy.

– Trudno, żeby KE zgodziła się na miliardy euro dla Viktora Orbana, gdy ten łamie zasadę 'lojalnej współpracy' i blokuje pieniądze dla kraju, który walczy z Rosją – powiedział radiu RMF FM unijny dyplomata.

Spór o SAFE w Polsce

Po tym, jak 12 marca br. prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu, który przyjął uchwałę upoważniającą ministrów obrony i finansów do podpisania umowy na zaciągnięcie pożyczki w ramach SAFE.

Kancelarii Prezydenta stoi na stanowisku, że piątkowa uchwała Rady Ministrów to obejście prawa i powinna być zbadana przez Trybunał Konstytucyjny.

Prezydent w wygłoszonym dzień wcześniej orędziu ostrzegł, że "wszelkie próby zagranicznego zadłużania naszego kraju w sposób pozaprawny, tylnymi drzwiami, wcześniej czy później spotkają się z odpowiedzialnością zarówno polityczną, jak i prawną".

