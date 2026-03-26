Nagranie z Trumpem podbija internet. Co naprawdę powiedział?

– Chcielibyśmy, żebyś został następnym najwyższym przywódcą. Nie, dziękuję, nie chcę tego – mówi Trump na nagraniu, które robi furorę w sieci.

Z tego fragmentu rzeczywiście można wysnuć wniosek, że prezydentowi USA zaproponowano najważniejsze stanowisko w Iranie. Okazuje się jednak, że zdanie jest wyrwane z kontekstu, co widać dopiero po zapoznaniu się z całością przemówienia lub choć z dłuższą jego częścią.

O czym mówił Trump?

W 10. minucie wystąpienia Trump stwierdza: – Nawiasem mówiąc, oni (Irańczycy – red.) negocjują. Bardzo chcą zawrzeć umowę, ale boją się o tym powiedzieć, bo obawiają się, że zostaną zabici przez własnych ludzi. Boją się też, że my ich zabijemy. Nigdy nie było głowy państwa, która mniej pragnęłaby tej funkcji niż bycia głową Iranu.

Następnie dodaje: – Słyszymy bardzo wyraźnie, co mówią: Chcielibyśmy, żebyś został następnym najwyższym przywódcą. Nie, dziękuję, nie chcę tego.

Z wypowiedzi Trumpa można wywnioskować, że miał na myśli reakcję osób, którym zaproponowano stanowisko najwyższego przywódcy, ale które odrzuciły je, powołując się na strach przed śmiercią z rąk własnych obywateli lub Stanów Zjednoczonych.

Iran ma nowego najwyższego przywódcę

Najwyższym przywódcą Iranu jest Modżtaba Chamenei. Został wybrany 8 marca po tym, jak jak jego ojciec ajatollah Ali Chamenei zginął w izraelskim ataku pierwszego dnia wojny (28 lutego).

Po ogłoszeniu nominacji Modżtaby Trump ostrzegł, że najwyższy przywódca "nie utrzyma się długo", jeśli nie uzyska aprobaty Waszyngtonu. Prezydent USA mówił, że przywództwo syna Chameneiego byłoby "nie do przyjęcia".

Wcześniej Trump zażądał uczestnictwa w procedurze jego wyboru, za którą odpowiada 88-osobowe grono duchownych. Zagroził także zabiciem wszystkich potencjalnych przywódców reżimu.

