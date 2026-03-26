Finlandia: Cios w wolność słowa chrześcijan. Räsänen skazana

Wieloletnie fińska parlamentarzystka, była minister spraw wewnętrznych Finlandii, Päivi Räsänen, została uznana winną przez Sąd Najwyższy Finlandii za "mowę nienawiści" w formie obrazy grupy LGBT w związku z broszurą poświęconą nauczaniu Kościoła na temat homoseksualizmu. Sprawa dotyczyła publikacji sprzed lat, w której – zgodnie z nauczaniem biblijnym – Räsänen pisała o małżeństwie i moralności seksualnej.

Sąd uznał Päivi Räsänen i luterańskiego biskupa winnymi "udostępnienia opinii publicznej opinii obrażających homoseksualistów jako grupę ze względu na ich orientację seksualną". Orzeczenie zapadło stosunkiem głosów 3 do 2. Räsänen została skazana za opublikowanie broszury z 2004 roku wspólnie z luterańskim biskupem Juhaną Pohjolą. Sąd Najwyższy jednocześnie uniewinnił fińską polityk za jej tweeta z wersetem biblijnym z 2019 roku.

Fińska polityk nie żałuje tego, co zrobiła

Decyzja sądu wywołało sprzeciw obrońców wolności słowa i religii. Wcześniej zarówno sąd rejonowy, jak i apelacyjny jednogłośnie uniewinniały parlamentarzystkę, jednak prokuratura wniosła sprawę do Sądu Najwyższego, który tym razem wydał wyrok skazujący.

Räsänen oświadczyła, że "pozostaje dumna z tego, że mogła stanąć w obronie wolności słowa i praw chrześcijan" i zapowiedziała odwołanie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Według portalu lifesitenews.com że cała sprawa trwała od 2019 roku i była uznawana za test dla granic wolności religijnej w Europie.

Komentarz Pawła Lisickiego

O sprawie Päivi Räsänen wypowiedział się redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” Paweł Lisicki. "4 lutego tego roku ta fińska parlamentarzystka i była minister spraw wewnętrznych Finlandii zeznawała jako świadek przed Komitetem ds. Sprawiedliwości Kongresu USA. Fińska polityk opowiedziała o trwającym już sześć lat prześladowaniu przez fiński rząd i wymiar sprawiedliwości z jednego, bardzo prostego powodu: otóż występując przeciw ideologii gender i krytykując projekt tzw. małżeństw jednopłciowych pani Räsänen odwoływała się do Biblii. Umieściła w mediach społecznościowych m.in. cytat z listu do Rzymian świętego Pawła, w którym to apostoł jednoznacznie potępił relacje homoseksualne" – pisał w tekście z lutego.

Czytaj też:

