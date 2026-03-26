Finlandia: Cios w wolność słowa chrześcijan. Räsänen skazana
Udostępnij2 Skomentuj
Świat

Dodano: 
Päivi Räsänen, była minister spraw wewnętrznych Finlandii Źródło: Wikimedia Commons
Znamy finał trwającej od lat sprawy fińskiej poseł Päivi Räsänen. Sąd Najwyższy skazał ją za przywołanie nauczania Kościoła nt. LGBT.

Wieloletnie fińska parlamentarzystka, była minister spraw wewnętrznych Finlandii, Päivi Räsänen, została uznana winną przez Sąd Najwyższy Finlandii za "mowę nienawiści" w formie obrazy grupy LGBT w związku z broszurą poświęconą nauczaniu Kościoła na temat homoseksualizmu. Sprawa dotyczyła publikacji sprzed lat, w której – zgodnie z nauczaniem biblijnym – Räsänen pisała o małżeństwie i moralności seksualnej.

Sąd uznał Päivi Räsänen i luterańskiego biskupa winnymi "udostępnienia opinii publicznej opinii obrażających homoseksualistów jako grupę ze względu na ich orientację seksualną". Orzeczenie zapadło stosunkiem głosów 3 do 2. Räsänen została skazana za opublikowanie broszury z 2004 roku wspólnie z luterańskim biskupem Juhaną Pohjolą. Sąd Najwyższy jednocześnie uniewinnił fińską polityk za jej tweeta z wersetem biblijnym z 2019 roku.

Fińska polityk nie żałuje tego, co zrobiła

Decyzja sądu wywołało sprzeciw obrońców wolności słowa i religii. Wcześniej zarówno sąd rejonowy, jak i apelacyjny jednogłośnie uniewinniały parlamentarzystkę, jednak prokuratura wniosła sprawę do Sądu Najwyższego, który tym razem wydał wyrok skazujący.

Räsänen oświadczyła, że "pozostaje dumna z tego, że mogła stanąć w obronie wolności słowa i praw chrześcijan" i zapowiedziała odwołanie się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Według portalu lifesitenews.com że cała sprawa trwała od 2019 roku i była uznawana za test dla granic wolności religijnej w Europie.

Komentarz Pawła Lisickiego

O sprawie Päivi Räsänen wypowiedział się redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy” Paweł Lisicki. "4 lutego tego roku ta fińska parlamentarzystka i była minister spraw wewnętrznych Finlandii zeznawała jako świadek przed Komitetem ds. Sprawiedliwości Kongresu USA. Fińska polityk opowiedziała o trwającym już sześć lat prześladowaniu przez fiński rząd i wymiar sprawiedliwości z jednego, bardzo prostego powodu: otóż występując przeciw ideologii gender i krytykując projekt tzw. małżeństw jednopłciowych pani Räsänen odwoływała się do Biblii. Umieściła w mediach społecznościowych m.in. cytat z listu do Rzymian świętego Pawła, w którym to apostoł jednoznacznie potępił relacje homoseksualne" – pisał w tekście z lutego.

Źródło: DoRzeczy.pl / lifesitenews.com
