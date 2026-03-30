Zginął żołnierz sił pokojowych w Libanie. Drugi jest w stanie krytycznym

Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Adchit al-Qusayr. "Nie znamy pochodzenia pocisku. Rozpoczęliśmy dochodzenie w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia" – poinformowała misja UNIFIL w komunikacie, cytowanym przez agencję Reutera.

UNIFIL (ang. United Nations Interim Force in Lebanon, Tymczasowe Siły Zbrojne ONZ w Libanie) to misja pokojowa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), działająca od 19 marca 1978 r. na terenie południowego Libanu. Została utworzona na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Jej powstanie wiąże się z atakami na Izrael przeprowadzanymi z tej części Libanu przez Organizację Wyzwolenia Palestyny. W odpowiedzi Izrael podjął okupację tych obszarów. Aby zapewnić bezpieczeństwo i płynne wycofywanie się Izraelczyków, Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła decyzję o powstaniu UNIFIL.

UNIFIL jest jedną z najdłużej działających misji pokojowych ONZ. Wielu komentatorów i ekspertów ds. wojskowości ocenia, że także jedną z najbardziej nieskutecznych. Obecny, wyznaczony przez Radę Bezpieczeństwa, limit liczebności UNIFIL wynosi 15 tys. żołnierzy. Obecnie uczestniczy w niej około 7,5 tys. żołnierzy z prawie 50 krajów.

Polski żołnierz ranny w Libanie

W niedzielę w Libanie doszło do wybuchu miny pułapki podczas przemieszczania się pojazdu patrolu polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach misji UNIFIL. Ranny został podoficer 12. Brygady Zmechanizowanej. Żołnierz doznał obrażeń głowy. Został niezwłocznie przetransportowany do bazy, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy medycznej.

Jak poinformował w rozmowie z Polsat News wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski, obrażenia były poważniejsze, niż wynikało z pierwszych komunikatów, jednak życiu wojskowego nie zagraża niebezpieczeństwo. – Odniósł poważne obrażenia głowy, wymagało to założenia szwów – przekazał.

Wiceminister zaznaczył, że ładunek, który eksplodował, mógł pochodzić z wcześniejszych konfliktów. – Te miny pułapki są bardzo niebezpieczne, bo w Afganistanie zabiły całą masę żołnierzy, w tym polskich – podkreślił.

