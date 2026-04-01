"Szykujemy się do wojny". Łukaszenka bez ogródek
Alaksandr Łukaszenka Źródło: PAP/EPA
Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka stwierdził po tajnej kontroli białoruskiego wojska, że armia jest "gotowa do walki". Dyktator przyznał, że Mińsk "przygotowuje się do wojny".

Jak przekazała białoruska agencja propagandowa BiełTa: "Zakrojona na szeroką skalę kontrola Sił Zbrojnych, zlecona przez Prezydenta, odbywała się na Białorusi od 16 stycznia (...). Głowa państwa doprowadzał jednostki wojskowe do gotowości bojowej, pomijając Ministerstwo Obrony i Sztab Generalny. W trakcie kontroli wyznaczono konkretne cele: uzyskanie obiektywnego obrazu, rzeczywistego stanu wojsk oraz ocena działań wojskowych. Dlatego działania miały charakter niespodziewany".

Łukaszenka: Są pewne niedociągnięcia

Białoruskie media państwowe donoszą, że Łukaszenka osobiście nadzorował inspekcje i otrzymywał bieżące raporty z jej trwania. "W czwartek Alaksandr Łukaszenka przeprowadził propagandową naradę z udziałem około 300 urzędników, polityków i wojskowych, na której 'w szczerych słowach' podsumował trwające około dwa miesiące kontrole. Wszystko odbyło się pod okiem państwowych pracowników mediów" – podaje Polsat News.

– Są pewne niedociągnięcia, ale ogólnie armia jest gotowa do walki. A szczegóły omówimy później – powiedział dyktator, zwracając się do dziennikarzy.

Jak zaznaczył Łukaszenka: "Nie może być mowy o czasie pokoju. Przygotowujemy się do wojny". – Po to właśnie stworzyliśmy Siły Zbrojne, po to je utrzymujemy, po to naród odkłada pieniądze, aby nas utrzymać. I w tej sali ludzie muszą zrozumieć: jesteśmy absolutnie przeciwni wojnie – podkreślił.

Prezydent Białorusi w Korei Północnej

Przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenka odwiedził pod koniec marca Koreę Północną, gdzie podpisał traktat o "przyjaźni i współpracy” między oboma krajami.

Jak informuje brytyjski "The Guardian", przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zorganizował na cześć białoruskiego polityka uroczyste spotkanie, salwę artyleryjską i paradę wojskową.

– Przyjazne stosunki między naszymi państwami, zapoczątkowane w czasach Związku Radzieckiego, nigdy nie zostały zerwane. Dziś, dzięki wszechstronnemu i stabilnemu rozwojowi, wkraczamy w zupełnie nowy etap. W realiach współczesnych globalnych przemian – w czasach, gdy czołowe mocarstwa światowe otwarcie ignorują i łamią normy prawa międzynarodowego – niepodległe państwa muszą ściślej ze sobą współpracować i łączyć wysiłki na rzecz ochrony swojej suwerenności i poprawy dobrobytu swoich obywateli – powiedział Łukaszenka.

Źródło: polsatnews.pl / BiełTa, The Guardian, DoRzeczy.pl
